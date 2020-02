Beim ersten Treffen stellte die W & H Academy, zuständig für die Aus- und Weiterbildung in der Unternehmensgruppe, das Ausbildungsangebot des Weltmarktführers 22 Vertretern von 17 Schulen aus der Umgebung vor. Im Fokus des ersten Netzwerktreffens stand das gegenseitige Kennenlernen der Kooperationspartner.

„Das IHK-Projekt gibt uns die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit den Schulen zu treten. Dabei gewinnen beide Seiten: Wir können Schüler bei der Berufsorientierung unterstützen, indem wir einen Einblick in unser Unternehmen und unsere Arbeit geben. Auf der anderen Seite haben wir Gelegenheit, uns jungen Nachwuchskräften als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren“, sagte Academy-Leiter Olaf Heymann-Riedel .

Zur Auftaktveranstaltung eingeladen waren die Koordinatoren für berufliche Orientierung in den Schulen. Diese bilden eine wichtige Schnittstelle für den Kontakt zwischen Unternehmen und Schulen. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam mit der IHK Nord Westfalen. Künftig soll es weitere Treffen geben. „Mit der erfolgreichen Auftaktveranstaltung haben wir den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit gelegt. In welcher Form wir die Schulen in Zukunft am besten unterstützen können in der Berufsorientierung – ob mit Bewerbungstrainings oder Informationsveranstaltungen – werden wir in Folgetreffen erarbeiten“, erläuterte Olaf Heymann-Riedel.