Der Rassekaninchenzuchtverein W297 Lengerich-Stadt blickt nach eigenen Angaben auf ein sehr erfolgreiches Ausstellungsjahr zurück. Bei der Teilnahme an regionalen sowie überregionalen Schauen wurden zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen errungen, darunter zwei Deutsche Meistertitel.

Rainer Paaschen sicherte sich nicht nur den zweifachen Moormerlandmeister, sondern setzte sich mit seinen Deutschen Riesen auch auf der Riesenclubschau als Clubmeister durch.

Carina Stork errang auf der Allgemeinen Niedersächsischen Kaninchenschau mit ihren Bleistiftzeichnungen den Sieg bei den Exponaten und freute sich auf der Landeskaninchenschau in Hamm über die zweitbeste Gesamtleistung eines Züchters in der Kategorie „Gestaltung mit weiteren Materialien“.

Die Krönung der Ausstellungs- und Zuchtsaison erfolgte auf der Bundeskaninchenschau in Karlsruhe, wo Rainer Paaschen und Carina Stork beide den Titel des Deutschen Meisters errangen. Zwei Deutsche Meister in einem Verein hatte es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie im KZV W297 Lengerich-Stadt gegeben, heißt es im Bericht.

„Wir können stolz und sehr zufrieden sein, insbesondere angesichts der geringen Mitgliederzahl des Vereins“, stellte der erste Vorsitzende Wilfried Stork fest. Nach der Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern in der Versammlung, zählt der Verein 15 aktive und ein passives Mitglied.

229 Tiere aus elf Rassen und Farbenschlägen wurden im vergangenen Jahr gezüchtet. Der Zusammenhalt der Mitglieder wurde durch diverse Aktivitäten, zum Beispiel eine Tierbesprechung mit anschließendem gemeinsamen Grillen sowie einer Tischbewertung, bei der sich Erwin Kröner mit seinen Hellen Großsilber den Vereinsmeistertitel holte, gestärkt.

Als Highlight und zugleich Präsentation der über das Jahr erbrachten Arbeit und Leistungen organisiert der Verein, zusammen mit dem Rassekaninchenzuchtverein W298 Lengerich-Hohne, eine gemeinsame Kaninchenausstellung. Diese findet am Wochenende 7. und 8. November in der Schützenhalle am Poolhalle statt.