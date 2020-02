Smarte Lösungen für daheim

Am Sonntagmittag ist es in der Gempt-Halle eher ruhig. Ob das mit „Sabine“ zu tun hat, dem Orkan, der von den Wetterexperten angekündigt wurde, fragt sich mancher Standbetreibern auf der Messe „Klasse Klima“. Stürmisch geht es zu dieser Zeit indes weder draußen noch drinnen zu. Zeit zum Durchschnaufen. So sieht es beispielsweise Andreas Hoffmeier .

Er betreibt in Lengerich ein Ingenieurbüro, ist Messe-Stammgast und hat, wie er sagt, am Vormittag pausenlos mit Besuchern geredet. Mal ging es „nur“ ums gegenseitige Kennenlernen, mal wurden Termine vereinbart, um dann in Ruhe Projekte zu besprechen. Hoffmeier zieht angesichts dessen schon Stunden vor dem „Klasse Klima“-Ende eine positive Bilanz für sich.

Damit steht er nicht allein. Jens Leopold von Energieland 2050, einem vom Kreis getragenen gemeinnützigen Verein, ist Premierengast in Lengerich. „Ich hätte nicht erwartet, dass so viel los ist“, meint der junge Mann im Rückblick auf das Wochenende. Das, was erfahrene Messe-Profis immer wieder sagen, bestätigt auch er: Samstags kommen viele Besucher, die bereits ein Vorhaben planen und sich in der Gempt-Halle darüber mit Profis unterhalten wollen, sonntags sind es dann eher Leute, die zwischen den Ständen schlendern und sich umschauen, ohne dabei eine feste Idee in Sachen sanieren, renovieren oder Erneuerbare Energien im Kopf zu haben.

Frank Lammert , Vorstand in der ausrichtenden Bürgerstiftung Gempt, schätzt, dass auch bei dieser „Klasse Klima“-Messe wieder mehrere Tausende Besucher dabei waren. „Genaue Zahlen haben wird nicht.“ Neben ihm stehen Dr. Heide Heising vom städtischen Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt und Ralf Siegmund. Der Lengericher ist für die Verbraucherzentrale als Energieberater tätig. Beide zeigen sich ebenfalls angetan von der Resonanz am Wochenende. Siegmund erzählt von Gesprächen, die teilweise bis zu einer halben Stunden gedauert hätten. Neben technischen Details sei es dabei auch immer wieder um öffentliche Fördergelder gegangen. Da habe sich in jüngster Zeit für die Bürger manches zum Positiven getan.

Heising wiederum berichtet, dass naturnahe Gartengestaltung offenbar ein für viele wichtiges Thema geworden sei. Viele Lengericher hätten sich Wildblumen-Samenmischungen oder auch Bausätze für Vogelhäuschen mitgenommen.

Von solch einfach Konstruktionen hin zum modernen Zuhause sind es auf der „Klasse Klima“ nur ein paar Meter. An einem Stand, der sich dem Thema „Smart Home“ widmet, geht es unter anderem darum, dass sich viele Nutzer solcher Lösungen besser gegen Einbrecher schützen wollen – etwa indem sie mit fernbedienbaren Rollläden oder Lampen auch vom fernen Urlaubsdomizil aus den Eindruck vermitteln, dass daheim der normale Alltag läuft. Gerade bei einem älteren Publikum ab 60 Jahren aufwärts das gefragt, heißt es.