Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Iburger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in dem Bereich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 9.40 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte waren dort zunächst auf das Grundstück eines Unternehmens gelangt. Nachdem sie sich Zugang zu den Firmenräumen verschafft hatten, arbeiteten sich die Einbrecher bis zu den Büros vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde. Dort fanden sie einen Tresor, den sie aus seinen Halterungen brachen und dann mitnahmen. Zum Inhalt des Geldschranks haben die Beamten keine Angaben gemacht. Hinweise zu der Tat werden unter 0 54 81/ 93 37-45 15 entgegengenommen.