E-Autos sind nach wie vor Exoten im Tecklenburger Land. 302 neue Stromer sind im vergangenen Jahr im Kreis Steinfurt zugelassen worden, insgesamt gab es Ende 2019 in den 24 Kommunen 688 E-Autos. in Lengerich sind es 38 Fahrzeuge, die rein elektrisch in Fahrt kommen.