Druckfrisch für den Fahrgast liegt er nun zur Mitnahme bei allen Vorverkaufsstellen bereit. Gemeint ist der neue Sommerfahrplan 2020 für die historischen Dampf- und Dieselzüge des Teuto-Express. Höhepunkt in diesem Jahr dürfte die Fahrt vom Teutoburger Wald nach Lüneburg am 9. Mai sein. Abfahrt in Lienen ist um 6.15 Uhr, in Hohne um 6.30 Uhr. An drei Sonntagen pendelt der Teuto-Express wieder zwischen Lengerich-Stadt und Bad Iburg über den Schienenstrang der Teutoburger Wald Eisenbahn. Am 6. September fährt der Museumszug zum Bergfest am Piesberg nach Osnabrück. Am 9. Januar 2021 geht es nochmals mit dem Dampfzug nach Warstein. Da ab dem Frühjahr 2021 mit den ersten Ertüchtigungsarbeiten zur Wiederaufnahme des Personenverkehres auf der WLE zu rechnen ist, wird der Dampfzug zum letzten Male über die Gesamtstrecke der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) verkehren können. Im neuen handlichen Programmheft sind alle weiteren Informationen enthalten.