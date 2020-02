Superintendent André Ost und Synodalassessor Pfarrer Jörg Oberbeckmann haben gemeinsam mit dem Presbyterium Rückschau gehalten auf die ein Jahr zurückliegende kreiskirchliche Visitation der evangelischen Kirchengemeinde.

„Damals schlugen die Wellen hoch wegen der Aufgabe des Jugendhauses Im Hook 15 zugunsten eines neuen Gemeindehauses“, heißt es in einer Pressemitteilung des Presbyteriums. Seitdem hat sich nach Einschätzung der Verantwortlichen in der Kirchengemeinde viel entwickelt und geändert: Eine Konzeption der Kirchengemeinde wurde erarbeitet. Über den baulichen Entwurf für das neue Gemeindehaus direkt am Kirchplatz wurde entschieden. Mit dem CVJM wurde eine Mediation begonnen. Die kirchengemeindliche Arbeit konzentriert sich räumlich zwischen Schulstraße und Kirchplatz. Beide, der Superintendent und der Synodalassessor, hätten diese Entwicklungen gewürdigt, fasst das Presbyterium das Ergebnis der gemeinsamen Sitzung zusammen.

Pfarrer Torsten Böhm berichtete über die erste Zusammenkunft der Arbeitsgruppe (AG), die den Bau des neuen Gemeindehauses bis zur Fertigstellung begleiten wird. Seitens des Presbyteriums gehören ihr Finanzkirchmeisterin Ute Miensopust, Baukirchmeister Reinhold Lindemann, Presbyterin Ingrid Stöppel, Pfarrerin Sigrid Holtgrave und Pfarrer Böhm sowie als zukünftige Vertragspartner die Architekten des Büros Hehnpohl (Münster) an. Fachlich beratend stehen der AG der Liegenschaftsbeauftragte des Kirchenkreises, Michael Wegers, sowie Architekt Roland Berner vom Bauamt der Landeskirche zur Seite. Neben der Koordination der notwendigen formellen Abläufe wird die AG auch für bauliche Detailfragen Gespräche mit den Mitarbeitenden der Kirchengemeinde suchen. Auch die Rückmeldungen aus der Gemeinde fließen in die Beratungen ein.

Das Presbyterium hat während seiner Februar-Sitzung beschlossen, die Kirchenmusikerstelle von Christoph Henzelmann, der 2021 in den Ruhestand gehen wird, wieder mit einer A-Musikerin beziehungsweise einem A-Musiker zu besetzen. Die Stelle wird aufgrund des langwierigen Besetzungsverfahrens samt Vorspiel- und Chorproben ab sofort in den einschlägigen Kirchenmusiker-Fachzeitschriften sowie auf der Internetseite der Kirchengemeinde ausgeschrieben.