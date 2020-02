Am Dienstag, 10. März, geht es im Kulturforum um „Aussage gegen Aussage“. Zu Gast ist dann auf Einladung der Stiftung der Stadtsparkasse Lengerich der Rechtsanwalt und Autor Dr. Alexander Stevens . Er stellt sein gleichnamiges, gerade erschienenes Buch vor.

Wenn vor Gericht gestritten wird, geht es oft um unterschiedliche Angaben der Beteiligten. Dann gilt: Im Zweifel für den Angeklagten. Oder? Weit gefehlt, meint der Strafrechtsexperte. Denn Richter können auch verurteilen, wenn es keine anderen Beweise außer der bloßen Aussage des Prozessgegners oder eines einzigen Zeugen gibt.

Aber wie entscheiden Richter solche Pattsituationen, vor allem wenn es um heikle Fälle wie Geld- und Beziehungsstreitigkeiten, Gewalt- und Sexualdelikte oder sogar Mord geht? Nach Bauchgefühl? Alexander Stevens beschreibt seine spannendsten Fälle, bei denen es Aussage gegen Aussage stand, und präsentiert dabei das richterliche Ergebnis erst zum Schluss, sodass man selbst überlegen kann: Wie würde ich entscheiden?

Alexander Stevens ist gebürtiger Brite und besitzt seit 2007 auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er besuchte das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. 2005 schloss er sein Jurastudium an der Universität Regensburg mit Prädikatsnote ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 2015 ist Stevens Fachanwalt für Strafrecht. Er unterrichtet als Gastdozent unter anderem an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität.

Von 2005 bis 2007 arbeitete der Jurist auch als Musikrezensent für den Donaukurier und die Süddeutsche Zeitung. 2010 „entdeckte“ ihn das Fernsehen, für das er seither als Rechtsexperte immer wieder vor der Kamera tätig ist.‍ Seit 2015 ist Stevens auch publizistisch tätig und mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Einige seiner spannendsten Fälle beschreibt er in seinen Büchern, beispielsweise „9 ½ perfekte Morde. Wenn Schuldige davonkommen“.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Stadtsparkasse. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in der Hauptstelle der Stadtsparkasse ( 0 54 81/802-0, E-Mail mailbox@ssk-lengerich.de).