Wird die Erfolgsserie fortgesetzt? Nach 2016 und 2018 könnte zum dritten Mal in Folge der Gewinner des plattdeutschen Lesewettbewerbs des Kreisheimatbundes Steinfurt aus Lengerich kommen. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen, die Sieger an den drei teilnehmenden Grundschulen stehen fest. Sie werden am 13. März in Steinfurt versuchen, die Nachfolge von Piet Müller anzutreten.

Dass die Viertklässler überhaupt Kontakt zur plattdeutschen Sprache haben, ist der plattdeutschen Gruppe im Heimatverein Lengerich zu verdanken. „Der Vorstand des Heimatvereins hatte das schon länger im Kopf“, blickt Gerda Zirbes auf die Anfänge zurück. Die Idee: Arbeitsgruppen an Grundschulen, in denen Mädchen und Jungen platt sprechen und lesen lernen.

„Die Resonanz war gleich Null“, erinnert sie sich. Das habe sich geändert, als Gudrun Heemann , damals Rektorin der Grundschule Stadtfeldmark, „angebissen hat“, wie es die Mitinitiatorin dieses Angebotes formuliert. Die Grundschulen Hohne und Stadt seien schnell gefolgt.

Seit 2010 wird einmal in der Woche in einer freiwilligen Arbeitsgruppe „platt küert und lesst“. Zunächst das ganze Schuljahr über. Vor einigen Jahren ist die Dauer auf den Zeitraum zwischen Ende Sommerferien und Beginn Osterferien reduziert worden. Diese Kürzung „hat sich bewährt“, verweist Gerda Zirbes darauf, dass alle Akteure aus der Plattdeutschen Gruppe – Hans-Dieter Welp, Walter Schallenberg, Dr. Alois Thomes, Rudi Schallenberg – das Rentenalter erreicht haben.

Mädchen und Jungen für die plattdeutsche Sprache begeistern, geht das? „Die Kinder kommen ja freiwillig“, erzählt Gerda Zirbes im Gespräch mit den WN. Viele würden die Plattdeutsch-Arbeitsgruppe von älteren Geschwistern kennen, die daran teilgenommen haben. Dass zuhause platt geküert werde, sei aber nur noch selten der Fall, räumt sie ein.

Auch die Zahl der teilnehmenden Kinder sei nicht konstant. An der Grundschule Stadt sind es in diesem Schuljahr sieben Viertklässler. „Eine gute Größe für eine Arbeitsgruppe“, findet sie. An der Grundschule Hohne gibt es ein Losverfahren, weil die Zahl der Bewerbungen größer ist als die Zahl der Plätze. „Mit 15 oder 20 Kindern in einer Gruppe macht das keinen Sinn“, stellt Gerda Zirbes fest.

Genau mit diesem Problem sind die Plattdeutsch-Experten Walter Schallenberg, Rudi Schallenberg und Gerda Zirbes in diesem Schuljahr an der Grundschule Stadtfeldmark konfrontiert worden. Im Zuge des Leitungswechsels von Gudrun Heemann zu Ulrike Dittmer sei vergessen worden, zu losen. Jetzt bemühen sich 20 Mädchen und Jungen, das Plattdeutsche zu lesen und zu sprechen. Mit Erfolg, wie sich bei den Schulentscheiden herausgestellt hat. Auch wenn nur die drei Schulsieger am 13. März antreten dürfen: Für das Mitmachen in der Schule hat jeder Viertklässler einen kleinen Preis erhalten, gestiftet von den einheimischen Geldinstituten. Für die jeweils drei Erstplatzierten gab‘s eine Prämie vom Kreisheimatbund.