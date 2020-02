Bevor die Wahlberechtigten am 13. September bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben, muss klar sein, wo sie den Stimmzettel in die Urne werfen sollen. Das steht seit Dienstagabend fest. Für 62 Wahlberechtigte heißt das, auf ihr vertrautes Wahllokal verzichten zu müssen.

Die ehrenamtlichen Helfer in den Wahlbezirken 8 (Grundschule Intrup) und 10 (HAG-Mensa) werden weniger Stimmzettel auszählen müssen. Der Wahlausschuss reagiert mit der Neueinteilung auf eine Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Demnach darf die Zahl der Wahlberechtigten in einem Stimmbezirk nicht mehr als 15 Prozent von der Durchschnittsgröße abweichen. „Eine größere Abweichung ist wegen der Nähe zur Innenstadt nicht zulässig“, erläuterte Wahlleiter Frank Lammert.

Einem neuen Wahllokal zugeordnet wurden folgende Häuser: Statt Grundschule Intrup wird für die Häuser Rahestraße 1 bis 11 (ungerade Hausnummern) und Im stillen Winkel die Gesamtschule das Wahllokal. Statt in der Mensa des Hannah-Arendt-Gymnasiums werden die Anwohner Lienener Straße 71 bis 89 (ungerade) zur Grundschule Hohne gehen müssen. Die Anwohner der Häuser Lienener Straße 1 und 1a werden statt in der Mensa in der Pausenhalle des HAG ihren Stimmzettel in die Urne werfen müssen.