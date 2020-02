Lengerich -

Von Michael Baar

Sucht ist einer Krankheit, an der nicht nur die Betroffenen, sondern auch deren Angehörige zerbrechen können. Seit über 40 Jahren bietet die Selbsthilfeorganisation Blaues Kreuz in Lengerich Unterstützung an. Die Gruppen bieten einen geschützten Raum, in dem über alles gesprochen werden kann, ohne das es nach draußen dringt, sagt Henriette Schallenberg.