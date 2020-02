Der schwarze Schnauzer-Mix-Rüde im Nachbarzwinger schaut interessiert durch die Gitterstäbe. Was macht Conny Backhaus nebenan, warum zeigt die Tierheimleiterin auf die Bodenfliesen? Für den Hund ist das alles Neuland. Kein Wunder, schließlich ist er erst wenige Stunden zuvor in die Einrichtung am Setteler Damm 75 gekommen.

„Wir hatten einen Anruf“, erzählt Conny Backhaus, „am Poolweg säße ein einsamer Hund.“ Sie fährt hin und entdeckt dort den Vierbeiner. „Ganz lieb, er ließ sich so an die Leine nehmen, kam sofort mit“, erzählt sie. Warum der Hund am Poolweg saß? „Vielleicht meldet sich ja der Besitzer“, hofft sie.

Im Tierheim vorstellig geworden ist in den vergangenen Tagen ein Gast, der anonym bleiben will. Für Conny Backhaus und Ulla Mertin, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Lengerich-Westerkappeln, eine tolle Überraschung. Der Besucher händigt eine Spende ans Tierheim aus. „Eine sehr großzügige Spende“, wie die Vorsitzende sagt. Einen Betrag will auch sie nicht nennen.

Für den Start der Sanierungsarbeiten reicht die Spende

Fest steht schon, wofür das Geld verwendet wird. Die Hundezwinger sind in die Jahre gekommen. Die Witterung hat den Bodenfliesen und der Ablaufrinne zugesetzt. „Wir hatten schon überlegt, dass wir da im nächsten Jahr wohl was machen müssen“, erzählt Conny Backhaus im Gespräch mit den WN.

Jetzt fällt der Startschuss früher. „Für den Beginn reicht das aus, fürs ganze Projekt hoffen wir auf weitere Unterstützung“, sagt sie. Nicht nur Boden und Ablaufrinne sollen erneuert werden. Zwischen den Außenzwingern – acht auf jeder Seite – sollen Klappen installiert werden. „Dann können wir auch die Mehrhundehaltung ermöglichen“, nennt die Tierheimleiterin den Grund.

Zwinger für Zwinger soll saniert werden. „Alles auf einmal geht nicht“, lacht sie. Neben den Böden sollen auch die Liegeflächen im Außen- und Innenbereich erneuert werden. „Das Haus ist über 20 Jahre alt, das merkt man an der einen oder anderen Stelle schon mal.“ In diesem Fall bei den Hundezwingern.