Es gibt einige Dauergäste bei der Lengericher Sportschau. Gruppen, die von der ersten Ausgabe bis heute die Treue gehalten und immer wieder mit neuen Choreographien für tolle Auftritte gesorgt haben. Es sind die Kunstradsportlerinnen der Radsportgemeinschaft Teuto Antrup-Wechte und die Turnerinnen des TV Lengerich. Sie werden auch das Gesicht beim 30. Bunten Abend des Sports prägen, der von der Stadt Lengerich, dem Stadtsportverband, der Stadtsparkasse und den Westfälischen Nachrichten präsentiert wird. Am Samstag, 7. März, wird die Dreifachsporthalle aus allen Nähten platzen. Die Organisatoren freuen sich über ein ausverkauftes Haus.

Die Kunstradsportlerinnen- und sportler von Teuto Antrup-Wechte haben die Sportschau maßgeblich mitgeprägt. Kaum ein Jahr verging, wo sie nicht vertreten waren. Ein deutliches Zeichen für die Lebendigkeit des Vereins. Das zeigt sich auch bei den sportlichen Erfolgen. Bis hin zur Deutschen Meisterschaft haben die einzelnen Teams alles abgeräumt, manchmal auch zur eigenen Überraschung. Das zeugt von einer guten Ausbildung durch Trainer und Betreuer und von Fleiß. Nicht umsonst stehen die Artisten auf ein oder zwei Rädern jedes Jahr ganz vorn auf der Ehrungsliste durch den Bürgermeister.

Bei der Abschluss-Gala der Sportschau widmet sich die RSG Teuto Antrup-Wechte dem Thema „Starlight-Express“. Keine Bange. Die Radsportler wechseln nicht das Metier, sondern bleiben bei ihren Leisten. Was die jungen Sportlerinnen und Sportler aufs Parkett bringen, wenn der Soundtrack zum Erfolgsmusical erklingt, wird Staunen erwecken.

Genauso oft haben sich die Turnerinnen des TV Lengerich in der Dreifachsporthalle präsentiert. Sie gehören zur Sportschau wie der Eiffelturm zu Paris. Sie sind jedes Mal der Turm in der Schlacht des Bunten Abends des Sports. Und natürlich lassen sie es sich nicht nehmen, auch bei der Abschieds-Gala dabei zu sein. Schon zu Zeiten, als Annemarie Westerkamp Trainerin war, sorgten sie immer wieder für spektakuläre Darbietungen. Daran haben Astrid Rosemann und Nicole Brackemeyer-Seyffahrt nahtlos angeknüpft.

Bei der 30. Lengericher Sportschau werden sie mit ihren Turnerinnen in den Wilden Westen entführen. Als Cowgirls gekleidet werden sie turnerische Höchstleistungen präsentieren. Ganz ohne Cowboys geht es allerdings nicht. Der TV Lengerich hat sich Verstärkung von der Turnschule in Mettingen geholt. Das Outfit ist mit Cowboyhüten und rauchenden Colts entsprechend angepasst, was die Show stilecht macht, wenn „Spiel mir das Lied vom Tod“ über die Lautsprecher erklingt. Aber keine Bange, es wird nicht scharf geschossen, sondern erstklassig geturnt und getanzt.