Als Detektiv mysteriöse Vorfälle aufklären? Im Freizeitpark Hellendorn so viele Attraktionen wie möglich ausprobieren? Oder lieber bei einer ganz ungewöhnlichen Rallye am Start sein? Antworten auf diese Fragen werden Kindern gegeben, die in den Sommerferien bei den Betreuungsangeboten dabei sein wollen.

„Die ersten drei Wochen sind die wichtigsten“, sagt Thomas Brümmer . Damit bezieht sich der Leiter des Jugendzentrums Lengerich (JZ) ausdrücklich nicht auf das Programm, sondern auf einen anderen Aspekt: „Die Kids können an allen Angeboten teilnehmen, ohne irgendwo übernachten zu müssen.“ Genau darauf zielen die Macher des Programms ab.

Teilnahmegebühr

Für manchen Teilnehmer genau so wichtig: Die Teilnahmegebühr bleibt gleich. „Das ist nicht selbstverständlich“, findet Thomas Brümmer und erntet Lob von den Sponsoren. Denn ohne diese könnten JZ, CVJM, TV Lengerich und evangelischer Kirchenkreis das Programm für insgesamt vier Ferienwochen nicht auf die Beine stellen.

Wer die beiden bunten Wochen, die Kinderfreizeit und die Abenteuerwoche mitmachen will, muss insgesamt 275 Euro auf den Tisch legen. Das hat Markus Trott vom Bündnis für Familie ausgerechnet. Wobei Rabatte keine Hexerei sind. „Wir akzeptieren die Münsterland-Karte“, verweist Viola Langenberger, Jugendreferentin des Kirchenkreises, auf eine Möglichkeit. Eine weitere bietet der Lengerich-Ausweis.

Freundschaften

Die Betreuung der Sechs- bios Elfjährigen tagsüber, während die Eltern arbeiten, ist Intention für dieses Ferienangebot, das erstmals 2015 vorgestellt wurde. Dass dabei neue Freundschaften unter den Kindern entstehen, ist keine Seltenheit. Thomas Brümmer erzählt von einer Mutter, die zwei Wochen vor den Ferien mit ihren drei Kindern nach Lengerich gezogen ist. Der Nachwuchs kam noch bei einigen Angeboten zum Zug. „Schneller kann man sich kaum in einer neuen Umgebung einleben“, kommentiert er diese Geschichte.

Anmeldeformulare für das Sommerferienprogramm gibt es auf der Internetseite des Jugendzentrums (www.jz-lengerich.de). Die ausgefüllten Formulare werden am Freitag, 13. März, ab 15 Uhr im JZ an der Bergstraße angenommen, gleichzeitig ist der Teilnahmebetrag in bar zu entrichten. Es gilt die Reihenfolge der Abgabe.