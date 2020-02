Der Fachdienst Schule, Sport, Kultur in der Stadtverwaltung weist auf die Anmeldetermine für das Hannah-Arendt-Gymnasium hin. Eltern können ihre Kinder zum Schuljahr 1. August 2020 von Montag, 24. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 28. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Schule, Bahnhofstraße 110, anmelden.

Soweit im Einzelfall die angegebenen Anmeldetermine nicht wahrgenommen werden können, ist eine Terminabsprache unter 0 54 81/33-84 10 möglich. Darauf weist der Fachdienst hin. Bei der Anmeldung der Schülerinnen und Schüler sind folgende Unterlagen vorzulegen: die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch der Eltern; das Halbjahreszeugnis der Klasse 4; die vier Ausfertigungen des Anmeldescheins der Grundschule; der Personalausweis bei Schülern ab 16 Jahren; Schwimmnachweise; Nachweis Impfschutz Masern (gemäß Paragraf 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz). Weitere geeignete Unterlagen können zum Anmeldungsgespräch mitgebracht werden.

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass an der Bodelschwingh-Realschule sowie der Bonhoeffer-Realschule keine Anmeldungen von Schülern für die Klasse 5 entgegengenommen werden.