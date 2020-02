Pinguin „Henry“ und Mikroplastik

Grafik und Objektdesign lernt Alina Buch am Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster. Vorgabe für die Facharbeit in der Oberstufe ist das Thema „Natürlich“. Die 23-Jährige aus Lengerich entwickelt dazu ein Kinderbuch, das sich mit dem Thema Umweltverschmutzung befasst. Das Original-Werk hat die Lengericherin am Berufskolleg eingereicht.

An einem der beiden „Entwicklungsexemplare“ erläutert sie, wie es zum Kinderbuch mit dem Kaiserpinguin „Henry“ als Hauptfigur gekommen ist. „Den Anstoß gegeben hat ein Bericht, dass auch in der Antarktis Mikroplastikteile nachgewiesen worden sind“, erzählt die 23-Jährige. Umweltverschmutzung ist wenig später Thema im Unterricht, dann kommt die Aufgabe für die Facharbeit.

Die Idee für die Umsetzung der Vorgabe kommt ihr nicht sofort. „Irgendwann hatte ich die Idee, habe sie dann weitergesponnen und daraus ein Storyboard entwickelt“, blickt sie zurück. Wobei Storyboard wohl am besten mit einem Szenenbuch übersetzt ist. Eine Grobskizze des Buches legt sie ihrem Fachlehrer vor. Der gibt sein Okay und weiter geht‘s.

Warum ein Kaiserpinguin die Hauptrolle spielt? Alina Buch lacht. „Pinguine finde ich süß und sie sind leicht zu zeichnen.“ Und weil die Zeit für die Abgabe der Arbeit schon etwas knapp wird, passt es, „dass Schnee und Eis gut zu malen sind“.

Beim Durchblättern fällt auf, dass die Zeichnungen von „Henry“, so heißt der Pinguin, und seinen Freunden keineswegs nach „ist ja einfach“ aussehen. Ob „Charly“, der Vogel, oder die kleine Robbe – genau so stellt man sich diese Tiere vor.

Erzählt wird in „Hilf mir Henry!“ ein Tag im Leben des kleinen Pinguins. Der hilft seinen Freunden, die unversehens in schwierige oder gefährliche Situationen geraten sind – durch von Menschen erzeugten Müll. Dabei erzählt die 23-Jährige die Gesichte nicht mit erhobenem Zeigefinger. Der Leser – oder Vorleser – stellt unterschwellig sein eigenes Verhalten auf den Prüfstand: „Verhalte ich mich immer umweltfreundlich?“

Dass im Rahmen der Facharbeit entstandene Buch liegt dem Berufskolleg zur Prüfung vor. Dass es „ganz toll ist“, steht für Gisela Fath unumstößlich fest. Alina Buchs Großmutter rührt mit zwei weiteren Exemplaren schon kräftig die Werbetrommel. „Ich war im Kindergarten gegenüber, die haben großes Interesse“, erzählt sie. Und auch in ihrem Freundeskreis ist „Hilf mir Henry!“ positiv aufgenommen worden. „Auch da könnte man einige Bücher verkaufen“, sagt sie.

Im März werden die Facharbeiten im Berufskolleg ausgestellt. Dann steht auch die Note für die Facharbeit fest. Dass sie das Kolleg mit Erfolg absolvieren wird, daran hat Alina Buch keinen Zweifel. „Ich würde gerne Design und Illustration studieren“ hat sie klare Vorstellungen davon, wohin sie der berufliche Weg führen soll.