Der mit dem Heimatpreis des Kreises Steinfurt ausgezeichnete Stadtführer „Lengerich entdeckt – von Kindern und Erwachsenen“ liegt nun auch in vielen Wartezimmern in Arztpraxen in der Stadt aus.

Eine Idee des Zahnarztes Dr. Hans-Bodo Wolf wurde von Herausgeberin Helgard Weiß (Heimatverein) und Kris Steinbeck (Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur in Lengerich) aufgenommen; die ersten Exemplare sind laut Pressemitteilung bereits verteilt worden.

Die Macher des Buches erhielten Ende November vergangenen Jahres den erstmals verliehenen Heimatpreis des Kreises. Landrat Dr. Klaus Effing lobte den Stadtführer seinerzeit als besonders gelungen. Inzwischen liegt die zweite Auflage des reich illustrierten Werkes vor, an dem mehr als 200 Beteiligte mitgearbeitet haben, darunter Kinder und Jugendliche aller Lengericher Schulen sowie Vertreter vieler weiterer Institutionen.

Dr. Hans-Bodo Wolf und seine Kollegen nahmen das Buch dankend entgegen: „Den nehme ich erstmal mit nach Hause und schaue mir das in Ruhe an . . .“, kommentierte der Mediziner die Übergabe.

Kris Steinbeck nahm die Präsente-Tour zum Anlass, sich bei den Ärzten dafür zu bedanken, dass sie die Arbeit der Stiftung seit Jahren durch Spenden unterstützen und so die Leseförderung an den Lengericher Grundschulen verlässlich ermöglichen.

Wen die Lektüre im Wartezimmer auf den Geschmack gebracht hat, der kann den Stadtführer auch erwerben. Er ist in Lengerich bei der Tourist-Information, im Fotohaus Kiepker, bei Fashion Island, Schuckert und im Stilhaus sowie in Hohne im Kleinen Lädchen und in Tecklenburg in der Buchhandlung Kienemann erhältlich und kostet 20 Euro.