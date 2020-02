Lengerich bei Mietenstufe herabgesetzt

18 Erstanträge waren es am 28. Februar 2019, zum Ende dieses Monats sind es 27. Ob diese Steigerung ein Indiz dafür ist, dass mehr Menschen in Lengerich Wohngeld beziehen wollen? Anke Brüning sagt, sie glaube, es sei noch zu früh, eine solche Aussage zu treffen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 lasse sich dazu vielleicht Genaueres sagen. In ihrem städtischen Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt wird darüber entschieden, wer die staatliche Unterstützung bekommt und wie viel Euro fließen.

Zum 1. Januar ist eine Reform in Kraft getreten. Wesentlich ist, dass die Einkommensgrenzen (Lohn, Rente, Bafög und so weiter) angehoben worden sind. Betroffene dürfen also mehr verdienen als bislang. Dadurch, so das Bundesministerium des Innern , für Bau und Heimat, gebe es deutschlandweit 180 000 Haushalte mehr, die wohngeldberechtigt seien. Für einen Ein-Personen-Haushalt werden 948 Euro monatlich zugrunde gelegt, bei zwei Personen sind es 1295 Euro, bei vier 2109 Euro.

Marietta Hülsmeier und Karin Haverkamp betonen aber, dass diese Zahlen eher als „Richtwert“ zu betrachten seien. Sie sind im Fachdienst für die Bearbeitung der Anträge zuständig und sie verweisen darauf, das bei der Ermittlung eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle spiele. Hat jemand eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und zahlt er Steuern? Ist jemand im Besitz eines Schwerbehindertenausweises? Muss jemand Unterhalt für Kinder zahlen? All das und mehr sei zu berücksichtigen, wenn es um die Klärung eines Wohngeldanspruches gehe.

Mit der Reform hat sich in Lengerich noch eine wesentliche Größe verändert: die sogenannte Mietenstufe. Bislang, so die drei Frauen vom Fachdienst Bauen, sei die Stadt vom Land der Mietenstufe 2 zugeordnet worden, nun sei es nur noch 1 und damit die niedrigste. Das hat für Wohngeldberechtigte erhebliche Relevanz. Denn es wird beim Wohngeld ein Miethöchstbetrag festgesetzt, ist die reale Miete höher, spielt das keine Rolle.

Für Lengerich heißt das nun, dass bei einem Ein-Personen-Haushalt maximal 338 Euro zugrunde gelegt werden, bei Mietenstufe 2 wären es 381 Euro gewesen. Bei einem Vier-Personen-Haushalt sind es 568 Euro (Mietenstufe 2: 641 Euro).

Wer Wohngeld haben möchte, muss selbst aktiv werden. Marietta Hülsmeier und Karin Haverkamp erzählen, dass sich das bei den meisten wohl herumspreche. Allerdings seien gerade unter den älteren Wohngeldberechtigten einige, die sich aus Scham schwer tun, zum Amt zu gehen. Aber es gebe ebenso auch Bürger, die gegenüber dem Staat ein „hohes Anspruchsdenken“ an den Tag legten. Grundsätzlich stehe es indes zunächst einmal jedem offen, berechnen zu lassen, ob möglicherweise ein Anspruch besteht oder nicht.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat eine Info-Broschüre zur Wohngeldreform herausgebracht. Sie ist im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt, Tecklenburger Straße 4, erhältlich.