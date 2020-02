Ist der Kuckuck der Dumme?

Am Mittwoch war er da, der Schnee. Doch das winterliche Intermezzo währte nur kurz. Am Wochenende soll es bereits wieder hoch gehen mit den Temperaturen auf um die zehn Grad. Regen wird von den Meteorologen ebenfalls angekündigt. Was bedeutet das seit Wochen anhaltende, ungewohnt milde Wetter für Tiere und Pflanzen, und was die ergiebigen Niederschläge? Darüber haben die WN mit Dr. Peter Schwartze , Fachlicher Leiter der Biologischen Station des Kreises Steinfurt in Tecklenburg, und Frank Osterhaus , Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, gesprochen.

Dass der Himmel in den vergangenen Tagen oft seine Schleusen geöffnet hat und dabei einiges herunterkam, bewerten beide als überaus positiv. „Auch wenn jetzt manche Böden nicht befahrbar sind“, so Osterhaus mit Blick auf den ein oder anderen Acker und manche Wiese. Der Regen sei „ein Segen für alle“, egal ob Waldbauer oder Landwirt mit Grünland und Getreideanbau.

Osterhaus und Schwartze betonen übereinstimmend auch, dass es jetzt für ein paar Wochen ruhig trocken bleiben dürfe, dann aber noch einmal eine Periode mit viel Niederschlag folgen sollte. Denn erst so könne das Wasser in jene tiefen Bodenbereiche sickern, die jetzt – bedingt durch die heißen Sommer und auch regen- und schneearmen Winter der vergangenen beiden Jahre – noch „staubtrocken“ seien, wie der Fachliche Leiter der Biologischen Station erklärt. Gerade an sandigen Stellen sei das der Fall.

Schwartze erklärt, dass die Natur aktuell etwa vier Wochen früher dran sei als üblich. Bemerkbar mache sich das zum Beispiel daran, dass bei einigen Vögeln wie dem Rohrsänger schon das Brutgeschäft begonnen habe, und auch Insekten seien bereits vergleichsweise „mobil“.

Zum Verlierer könnte diese Entwicklung – wenn denn Frost und Kälte nicht noch dazwischenkommen – den Kuckuck machen. Denn wenn der im Frühjahr aus seinem Winterquartier in Afrika komme, könnte es für die Eiablage in manchen fremden Nestern bereits zu spät sein, sagt Naturkenner Schwartze.

Definitiv gut verzichten auf einen späten Wintereinbruch kann Frank Osterhaus. Die Pflanzen seien inzwischen soweit, dass vor allem strenge Kälte von minus zehn Grad oder mehr ihnen ordentlich zusetzen würde. „Aber ich rechne nicht damit, dass das noch passieren wird.“ Negativ aus Landwir-tesicht sei an den milden Temperaturen lediglich, dass die Zahl sogenannter Schadtiere wie Mäuse deutlich zunehme. Das sei, anders als in anderen Regionen, in Lengerich und Umgebung aber kein wirklich relevantes Problem. Der Vereinsvorsitzende verweist auf Niedersachsen, wo es eine wahre Feldmaus-Plage gibt. „Das hat für manche Berufskollegen dort existenzbedrohende Folgen.“

Von einem „Mythos“ spricht Dr. Peter Schwartze, wenn es um das Thema Mücken und Frost geht. Es sei nämlich nichts dran, an der offenbar noch immer recht weit verbreiteten These, dass ein kalter Winter dafür sorgt, dass es im Lauf des Jahres dann weniger der stechenden Plagegeister gibt. Ausschlaggebend für die Insekten sei vielmehr, dass es im Frühjahr und Sommer feucht-warm sei und die Tiere dann kleine Gewässer für die Eiablage finden, an denen es nicht zu viele Fressfeinde gebe.

Als weiteren Plagegeist werden inzwischen viele auch den Eichenprozessionsspinner empfinden. Möglicherweise mache dem nun die feuchte Witterung zu schaffen, meint Schwartze. Das könnte zur Folge haben, dass im Sommer deutlich weniger Raupen auftreten. Sicher ist er sich bei dieser Aussage allerdings nicht. „Da lernen auch wir momentan noch dazu.“