Der Spielmannszug des TV Hohne sucht Verstärkung. Interessierte sind eingeladen, am Mittwoch, 4. März, die Musiker und ihre Musik näher kennenzulernen. Am Hohner Sportplatz wird dann ab 19 Uhr geprobt.

Mittlerweile kann der Spielmannszug auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde er 1912. Aktuell gibt es 40 Mitglieder, 27 im Alter von acht bis 63 Jahre sind aktiv dabei. Die Musiker sagen über sich: „Wir sind eine bunt gemischte Truppe, die viel Freude am gemeinsamen Musizieren und gemeinsamen Aktivitäten hat.“ Sie treten unter anderem bei Schützenfesten, beim Karneval und bei Musikfesten auf.

Am Mittwoch stehen Ausbilder und Vorstand bereit, um über die verschiedenen Instrumente, den Ausbildungsverlauf, über Probezeiten und -intensität, Aktivitäten außerhalb des Musizierens, Vereinsbeitrag und vieles mehr zu informieren. Flötisten, Trommler, Pauken-, Becken- und Lyraspieler gehören zum Spielmannszug dazu. „Natürlich wird an diesem Abend auch gemeinsam musiziert“, kündigen die Verantwortlichen an.

Wer künftig mitmachen möchte, sollte mindestens acht Jahre alt sein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Geplanter Ausbildungsbeginn ist laut Pressemitteilung am 18. März. Wer am 4. März verhindert ist, kann jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr zum Hohner Sportplatz zur Probe kommen.

Nähere Informationen gibt es bei der musikalischen Leiterin Svenja Stroot ( 0 54 81/99 11 984, E-Mail svenja.stroot@spielmannszug-tvhohne.de) und im Internet (www.spielmannszug-tvhohne.de).