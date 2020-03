Früh dran ist in diesem Jahr die Projektgruppe, die anlässlich des internationalen Frauentages eine Veranstaltung in Lengerich organisiert. Weltweit gefeiert wird der Frauentag am Sonntag, 8. März. Im Gempt-Bistro heißt es indes bereits am Donnerstag, 5. März, „Frauenpower – fit und gesund durchs Leben“.

Auf Besucherinnen warten dann ab 19 Uhr ein Willkommensgetränk und Fingerfood, Unterhaltung durch die Musikschule Tecklenburger Land und vor allem eine Podiumsdiskussion. Moderiert wird die von Sabina Christoph. Sie wird über das Thema des Abends mit der Frauenärztin Sieglinde Charfreitag sprechen, mit der Hebamme Frauke Bücker, der Psychotherapeutin Josefine Wagner und Anja Frömberg von der Diakoniestation Lengerich.

Andrea Balsmeier, Valentina Stelmach, Christa Steffenmunsberg und Gerlinde Feldkämper von der Projektgruppe Frauen kündigen an, dass es unter anderem Tipps geben werde, wie „frau“ im Alltag „runterschalten“ kann, wo es Hilfen gibt und was womöglich in der Stadt an Angeboten fehlt.

Es ist die inzwischen 20. Veranstaltung, die in Lengerich zum internationalen Frauentag organisiert wird.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Alten Rathaus. Zudem wird die Abendkasse geöffnet sein. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro