Beifall für die jüngsten Mitglieder

Der Kreissängertag des Sängerkreises Nordwestfalen fand im 100. Jahr seines Bestehens in Lengerich statt auf Einladung des Frauenchores Lengerich. Ingrid Lutterbeck, Vorsitzende des 1959 gegründeten Chores, begrüßte Vertreter von über 60 Chören aus dem Kreisgebiet. Der Sängerkreis Nordwestfalen ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Chören. Dabei behält jeder Chor seine Selbstständigkeit, Eigenart und Eigenverantwortung.

Zum Auftakt gaben der Frauenchor unter der Leitung von Stefan Rauch eine Kostprobe ihres Könnens. Danach traten die jüngsten Mitglieder des Verbandes auf, die „Mollmäuse“ aus Tecklenburg – der nach eigenen Angaben „coolste Kinderchor der Welt“. Das Ensemble ist nicht nur gerade erst dem Sängerkreis beigetreten, sondern drückt als Chor der Teutoburger-Wald-Schule das Durchschnittsalter des Sängerkreises erheblich.

Die „Mollmäuse“ werden von Stephanie Müller-Bromley geleitet. Sie hatte lud alle Chöre zum Mitsingen am Freitag, 8. Mai, auf der Freilichtbühne in Tecklenburg ein. Dort findet unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Aktion: #WANDEL – Umwelt, Klima, Bewusstsein statt. „Dieser Tag fällt mit dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus zusammen und wir werden ihn mit dem gemeinsamen Singen der ‚Ode an die Freude‘ begehen“, erläuterte Stephanie Müller-Bromley. Für ihren Vortrag erhielten die jungen Künstler stehenden Applaus und in der Zugabe wurde das gemeinsame Singen schon einmal geprobt.

Für Landrat Dr. Klaus Effing war es das letzte Grußwort an den Sängerkreis in seiner Amtszeit. Er dankte den Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement und betonte, wie wichtig Bürgerengagement wie eine Chorgemeinschaft für den Zusammenhalt der Gesellschaft sei. Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke dankte für die „Kulturarbeit im eigentlichen Sinn“ durch die Sängerinnen und Sänger.

Drei Chöre wurden für ein Jubiläum geehrt: Der Männergesangverein Sängerlust Emsdetten besteht ebenso 125 Jahre wie der Männergesangverein Frohsinn Steinfurt. Die Chorgemeinschaft Lengerich gib es seit 175 Jahren.

Um Nachwuchs zu finden, müssen auch die Chöre stärker die Sozialen Medien nutzen. Dieser Erkenntnis geschuldet, bietet der Sängerkreis in diesem Jahr seinen Mitgliedern einen Workshop zum Erstellen einer Webseite an. Referent Ralf Hage skizzierte in seinem Vortrag die wichtigsten Bausteine für einen modernen Internetauftritt und den Umgang mit modernen Messenger-Diensten.

Zum Abschluss standen die Neuwahlen für sechs Posten im Vorstand des Sängerkreises Nordwestfalen auf der Tagesordnung. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden vom Plenum einstimmig gewählt: Vorsitzende Rosemarie Deiters, zweite Vorsitzende Veronika Fühner, Beisitzer Jürgen Schraeder, Schatzmeister Rainer Post, Jugendreferent Kai Dormann und für Sonderprojekte Friedel Snethkamp.

Rosemarie Deiters lud alle Chöre ein, sich am aktuellen Fotowettbewerb „Singen macht Spaß“ zu beteiligen. Es werde daraus ein Kalender erstellt und zudem gebe es Preise für die Erstplatzierten, die von einer Jury bestimmt werden. Das Chorfest zum 100-jährigen Bestehen des Sängerkreises findet am 3. Oktober im Kloster Gravenhorst statt.