Dem Lengericher, der in Deutschland geboren wurde und türkischer Staatsbürger ist, wird vorgeworfen, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schultebeyringstraße dem 55-Jährigen mit einem Messer mehrere tödliche Stiche versetzt zu haben. (WN berichteten). Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, nachdem ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte.