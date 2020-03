In den Schnee nach Südtirol

Sollen die geplanten Skifreizeiten in Südtirol stattfinden oder wegen des Coronavirus ausfallen? Diese Frage musste in der vergangenen Woche sowohl am Hannah-Arendt-Gymnasium als auch an der Bodelschwingh-Realschule beantwortet werden. In beiden Fällen entschied man sich, die Fahrten am Freitag anzutreten. Allerdings haben an der Realschule nach Auskunft von Schulleiter Andreas Pasche die Eltern von fünf Schülern die Teilnahme kurzfristig mit Verweis auf den Coronavirus abgesagt

Anders am HAG. Dort hätten sich die Jugendlichen der Jahrgangsstufe EF (Klasse 10) und das Betreuerteam in voller Zahl auf den Weg nach St. Johann im Ahrntal gemacht, berichtet der kommissarische Schulleiter Ulrich Gerling-Goedert. In den Tagen zuvor sei ausführlich über das Thema diskutiert worden – im Kollegium und mit den Schülern. Zudem seien „natürlich“ auch die Eltern informiert worden.

Auf der Internetseite des Gymnasiums heißt es in einer Stellungnahme, die am Dienstag vergangener Woche online gestellt wurde: „Fahrtleitung und Schulleitung stehen in ständigem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt , dem italienischen Konsulat und der Gemeinde St. Johann im Ahrntal. Alle drei Stellen gehen zurzeit davon aus, dass unsere Fahrt ohne Gefahr durchzuführen ist. Das Ahrntal ist bisher nicht betroffen, auch stellen nach Informationen dieser Stellen die Medien die Lage als deutlich brisanter dar, als sie ist. Sollte sich eine akute Gefahr für Leib und Leben ergeben, erlässt die italienische Regierung eine Einreisesperre und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung, dies ist ab

er akut nicht der Fall und nach den uns vorliegenden Informationen auch nicht geplant.“ Weiter wird mitgeteilt, dass auf den Besuch einer öffentlichen Skishow verzichtet werde und in allen Zimmer Handdesinfektionsgeräte zur Verfügung stehen sowie Hygieneregeln aushängen.

Die besorgten Eltern zweier Schüler, die sich noch am Freitag in der Schule gemeldet hätten, seien nach einem Gespräch ebenfalls einverstanden gewesen, dass ihre Kinder an der Skifreizeit teilnehmen, so Gerling-Goedert. Wie bei jeder Fahrt habe die Schule Kontakt zur Reisegruppe. Der Zwischenstand am Montag: alles bestens.

Gleiches gelte für die Schüler und Lehrer der Bodelschwingh-Realschule, sagt Andreas Pasche. Die 34 Jugendlichen der zehnten Klassen, die im Ort Natz ihre Unterkunft haben, seien wohlauf. Ohnehin sei es bei solchen Unternehmungen so, dass der Kontakt zu anderen Personen begrenzt sei. Nun komme noch hinzu, dass aufgrund der Coronavirus-Thematik einige Gäste ihre Reise nach Südtirol nicht angetreten haben. Eine Botschaft, die an den Schulleiter übermittelt wurde, lautete: Pisten und Unterkünfte sind vergleichsweise leer.