Eigentlich sind es die Nachbarn gewesen, die den Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ auf die Problematik aufmerksam gemacht haben. Das heißt, Nachbarn im Wortsinn sind sie erst seit Freitagnachmittag. Da hat der Verein seine Beratungsstelle für Arbeitsmigranten in der Rahestraße 29 eröffnet – gegenüber der AWO-Kindervilla.

Pfarrer Peter Kossen , Initiator und jahrelanger Kämpfer gegen „Parallelwelten mit mafiösen Strukturen von Ausbeutung und Menschenhandel“, sieht die Arbeit des Vereins und der Beratungsstelle nicht auf Lengerich begrenzt. „Wir wollen Netzwerke knüpfen“, versichert er bei der offiziellen Eröffnung. Überregional, in Nordwestdeutschland.

Vor gut einem Jahr gegründet, zählt der Verein inzwischen über 140 Mitglieder – und hat schon viel bewegt. Beispielhaft dafür steht der Hinweis von Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und Mitglied des Vereins: Bei einer Arbeitsschutz-Kontrollaktion sind 30 Betriebe mit rund 90 Werkvertragsfirmen überprüft worden, die rund 17 000 Menschen beschäftigen. „In 85 Prozent der überprüften Betriebe wurden teils gravierende Arbeitsschutzmängel festgestellt“, schreibt der Christdemokrat in seinem Grußwort zur Eröffnung der Geschäftsstelle.

Wie sich diese Verhältnisse vor Ort auswirken können, dafür gibt es nach den Worten von Peter Kossen ein aktuelles Beispiel: In der AWO-Kindervilla wurden Waffeln gebacken und Gebasteltes verkauft, um mit dem Erlös daraus eine rumänische Familie in Not zu unterstützen.

Scharf kritisiert der Pfarrer den „Sozialbetrug“, den wirtschaftlich gesunde Unternehmen begehen. „Öffentliche Leistungen wie zum Beispiel Hartz IV und Wohngeld werden in den Lohn einberechnet.“ Leidtragende seien aber viele: Bauern erhalten keine angemessenen Erträge, Arbeiter ruinieren ihre Gesundheit und die Natur verliert die Artenvielfalt – „Billig, billig hat einen hohen Preis“, stellt er fest.

Mit der kostenlosen, muttersprachlichen und ortsnahen Beratung will der Verein Arbeitsmigranten eine Stimme geben und zugleich die Verantwortlichen aufrütteln.

Die Beratungsstelle des Vereins, Rahestraße 29, ist erreichbar unter 0 54 81/30 89 904, 01 52/08 97 42 58, E-Mai office@wuerde-gerechtigkeit.de.