Videokonferenzen statt Reisen

„Grippe-Erkrankte haben wir, das ist zu dieser Jahreszeit normal. Aber wir haben keinen Corona-Fall in der W&H-Group.“ Die Erleichterung in der Stimme von Dr. Jürgen Vutz ist nicht zu überhören. Schließlich unterhält das Lengericher Familienunternehmen einige Niederlassungen in Asien, in denen rund 150 Mitarbeitende beschäftigt sind.

„Wir haben eine Task Force eingerichtet, die sich täglich zur aktuellen Corona-Entwicklung auch mit den Töchtern abstimmt“, beschreibt der CEO des Spezialisten für Maschinen im Verpackungsmarkt die Vorgehensweise. Reisen nach China, Südkorea und Iran sind vorerst gestrichen. Das gilt auch für Italien, fügt er im Gespräch mit den WN hinzu. „Wir nehmen täglich eine Neubewertung der Situation vor.“

Reisen nach China, Südkorea und in den Iran sind vorerst gestrichen

Zu den vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz gegen eine Infektion mit Covid-19 gehören auch klare Regeln für den Umgang mit Kunden, Besuchern und Zulieferern. Diese erhalten im Vorfeld einen Fragebogen, auf dem sie angeben müssen, wo sie in den vergangenen 14 Tagen gewesen sind und ob sie möglicherweise Kontakt zu mit dem Corona-Virus infizierten Personen hatten. Sollte das der Fall sein, dürfte der Betroffene vorübergehend nicht eine W & H-Betriebsstätte betreten.

„ Wir haben die Chance, unser Reiseverhalten auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben die Chance, unser Reiseverhalten auf den Prüfstand zu stellen. “ Dr. Jürgen Vutz, W & H-Vorstandsvorsitzender

Für die Pflege der Kontakte, gerade auch nach Übersee und Fernost, wird verstärkt auf Technik gesetzt. „Wir haben massiv in Plattformen für den digitalen Austausch, zum Beispiel per Videokonferenz und Chat, investiert“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Was zwei gute Seiten hat: Der Kontakt reißt nicht ab, auch wenn er anders geworden ist. „Und wir haben die Chance, unser Reiseverhalten auf den Prüfstand zu stellen.“ Was zu einer Reduzierung der Dienstflüge führen könnte.

Momentan gebe es keine Lieferengpässe, betont Jürgen Vutz. Das gelte auch für Norditalien. „Von dort erhalten wir viele Komponenten.“ Für China sieht er Zeichen der Entspannung. „Die Fabriken dort laufen wieder an“, gibt er den aktuellen Stand wider. Unsicherheiten gebe es gleichwohl. „Man muss abwarten, wie sich die Dinge in Italien entwickeln.“ Für Fernost sei es schwierig geworden, Räume für Schiffsfracht zu ergattern.

Die Zuliefererketten stehen

„Wir sehen akut keine Gefährdung für die Produktion, weil die Zuliefererketten stehen“, unterstreicht er. Was nichts daran ändere, „dass wir im Moment nur von Woche zu Woche denken“.

Am Stammsitz in Lengerich sind alle „nicht betriebsnotwendigen Veranstaltungen im Haus“ abgesagt worden. Das sei nur ein Aspekt der Vorsorgemaßnahmen, ein Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Vor diesem Hintergrund ist auch die Versorgung der Mitarbeiter durch das Betriebsrestaurant „Kesselhaus“ umgestellt worden. Die beauftragte Cateringfirma bringt ihre Angebote jetzt zu den Mitarbeitern im Haus. Der Schwerpunkt liegt auf gut verpackten Mahlzeiten, wozu beispielsweise Convenience-Food zählt.

„ Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen sehr viel Verständnis. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen sehr viel Verständnis. “ Dr. Jürgen Vutz

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen dafür sehr viel Verständnis“, freut sich der CEO. Fast selbstverständlich, dass an allen Waschbecken Hinweise fürs richtige Händewaschen aushängen, an jedem Ein- und Ausgang Spender für Desinfektionsmittel stehen. Und weil es nicht ganz ohne Konferenzen geht, gibt es auch dafür Hinweise, wie man sich verhalten sollte, um eine Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Was auch für den normalen Influenza-Virus gilt.