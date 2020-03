Schüler müssen nicht in Quarantäne

Diese Entscheidung hat das Gesundheitsamt des Kreises nach Angaben der Stadt am Freitag um 13.20 Uhr getroffen. Wenig später verschwand von der Internetseite des Hannah-Arendt-Gymnasiums eine Stellungnahme, die erst kurz zuvor dort veröffentlicht worden war. Darin hieß es, dass in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt alle Schüler und Begleiter, die mit in Südtirol waren, für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt würden. Der kommissarische Leiter Ulrich Gerling-Goedert stellte aber auch fest: „Momentan gibt es in unserer Schülergruppe keine fiebrigen Erkrankungen.“

Jutta Lindemann und Martin Pogrifke, verantwortliche Mitarbeiter der Stadt, bestätigten die Rücksprache zwischen HAG und Gesundheitsamt, stellten aber auch klar, dass nach telefonischer Rücksprache mit dem Kreis die aktualisierten Vorgaben an die Schulen kommuniziert worden seien.

Die besagen nun, dass, sollte bei einer Person aus einer der Gruppen Husten, Fieber oder ähnliches auftreten, für alle Mitreisenden eine häusliche Quarantäne verordnet würde. Sei das nicht der Fall, beginne für die Schüler und Lehrer wie gewohnt am Montag wieder der Unterricht. Zudem versicherten der Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung und die stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Schule, dass Kreis, Stadt und Schulen auch am Wochenende in Kontakt bleiben würden, um gegebenenfalls auf eine veränderte Situation reagieren zu können. Es sei auch gesichert, dass mögliche Entscheidungen gegenüber den Betroffenen kommuniziert werden könnten.

Südtirol ist am Freitag vom Robert-Koch-Institut als „Risikogebiet“ eingestuft worden. Das Auswärtige Amt riet daraufhin von nicht erforderlichen Fahrten in die Provinz ab. Die italienischen Behörden blieben hingegen – Stand 13 Uhr – bei ihrer Einschätzung, dass die Region kein „Risikogebiet“ ist.