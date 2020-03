Keine Scheu vor schweren Stücken

Angefangen hat alles als Schülerorchester im Jahr 1980. Das war musikalisch die Zeit von Abba , Queen, Elton John , Diana Ross , Roland Kaiser oder Howard Carpendale, um nur einige zu nennen. Helmut Schmidt ist Bundeskanzler, die Sommerzeit wird wieder eingeführt, der Zauberwürfel fasziniert Alt und Jung. Im Fernsehen läuft „Verstehen Sie Spaß?“ an und „Rate mal mit Rosenthal“. „La Boum“ und „Der kleine Lord“ feiern Premiere.

An der Münsterstraße bietet die Musikschule Overesch nicht nur Instrumente und Noten an, sondern auch Unterricht. Jugendliche Schüler lernen Akkordeon und Orgel spielen. Im November findet ein Schülerkonzert im Saal der Gaststätte Wittmann statt. Die Vorfreude der Aktiven, ihr Können zu präsentieren, ist nicht minder groß als der Stolz der Eltern und weiterer Familienangehöriger. Eine Gruppe Teenies schließt sich zusammen, um erstmalig als Akkordeonorchester aufzutreten. Die Aufregung dürfte groß gewesen sein und die Resonanz war überwältigend.

Am Anfang wurden Märsche und Walzer gespielt

Aus dem Schülerorchester wird ein eingetragener Verein, das Akkordeonorchester „Tanzende Finger“. Dessen Spieler sind heute zwischen 19 und 73 Jahre alt. Nach wie vor trifft man sich wöchentlich zur Probe, nunmehr in der Gaststätte Beumer-Stöppel, aber noch immer mit großer Freude am gemeinsamen Musizieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ziel, durch Fleiß und Zusammenspiel ein schönes Ergebnis zu schaffen, beflügelt sie nach wie vor und ist „eine Quelle der Kraft für die ganze Woche“, so eine Mitspielerin.

Was einst mit Märschen und Walzern begann, ist inzwischen ein Streifzug durch das gesamte Spektrum der Musik geworden. Ob Klassik oder Rock, die „Tanzenden Finger“ stellen sich immer wieder neuen Herausforderungen. So steht das für Samstag, 28. März, um 19 Uhr in der Gempt-Halle geplante Konzert unter dem Motto „Akkordeon 4.0“. Der Titel deutet nicht nur auf das 40-jährige Bestehen hin, sondern auch auf die neuen und modernen Stücke, die derzeit in intensiven Proben einstudiert werden.

Zum Geburtstag spielen die „Tanzenden Finger“ das Queen-Lied „Bohemian Rapsody“

Die Queen-Hymne „Bohemian Rhapsody“ auf dem Akkordeon? Bemerkenswerterweise hatte auch die Band bei diesem Titel mit erheblichen Widerständen zu kämpfen. Zu lang, ein Opernteil in einem Rock-Stück – geht gar nicht, sagten die Produzenten. Die Geschichte lehrte das Gegenteil.

Die „Tanzenden Finger“ haben diesen Titel aus dem 1970er Jahren gerade aufgrund seines vielfältigen Charakters ausgewählt. Die Gründungsmitglieder dürften den Titel zigmal gehört haben. Dass ihr Orchester ihn einmal spielen würde, haben sie sich nicht träumen lassen. Vielleicht wären einige sogar noch aktiv dabei, hätte man diese Entwicklung vorausgesehen.

Die Vielfalt des Instruments zu zeigen, ist das Ziel, das sich die „Tanzenden Finger“ für das Jubiläumskonzert vorgenommen haben. So steht auf dem Programm unter anderem auch das „Ave Maria“, bei dem die „Tanzenden Finger“ gesanglich unterstützt werden von Talea Hurtig. Sie hat bereits mehrmals mit dem Orchester gemeinsam auf der Bühne gestanden. Auch Filmmelodien, Chansons und Hits werden einstudiert unter der Leitung von Finn Niclas Scharf, der die „Tanzenden Finger“ seit drei Jahren leitet. Er teilt und fördert die Begeisterung der Aktiven für die musikalische Vielfalt.

Karten für das Konzert am 28. März in der Gempt-Halle gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information im Alten Rathaus. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Bestellungen nimmt auch Astrid Kahmann ( 0 54 81/ 84 389) entgegen.