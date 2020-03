103 Schüler lernen zuhause

Die Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule, die in der vergangenen Woche an Skifreizeiten in Südtirol teilgenommen haben, stehen unter häuslicher Quarantäne. Das trifft auch auf deren Begleitpersonen zu.

Betroffen sind am Gymnasium 72 Schüler und acht Begleitpersonen, an der Realschule 31 Schüler und drei Begleiter. „Gott sei Dank haben wir noch kein positives Ergebnis“, sagt Ulrich Gerling-Goedert . Der kommissarische Leiter des HAG verweist darauf, dass sich Freizeitteilnehmer, die Erkältungssymptome aufweisen, mit ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen sollen.

Die Vorgabe, dass die betreffenden Personen in häusliche Quarantäne gehen sollen, sei am Sonntagnachmittag vom Kreisgesundheitsamt gekommen. „Allerdings fehlt uns noch die entsprechende Anweisung des Ordnungsamts“, verweist er auf die Stadt als zuständige Ordnungsbehörde.

Unabhängig davon bringe der Ausfall von acht Kolleginnen und Kollegen die Unterrichtsplanung an organisatorische und Kapazitätsgrenzen. Hinzu käme, dass in den nächsten Wochen einige Klausuren auf dem Stundenplan stehen würden. Immerhin sei es möglich, den 72 Schülern Hausaufgaben und weiteres Unterrichtsmaterial über die HAG-Cloud via App zukommen zu lassen. „Aber das ist kein Ersatz für Unterricht“, betont Ulrich Gerling-Goedert. Gleichwohl ist er froh über diesen Weg. „Das ist längst nicht in allen Schulen möglich“, hat er von Kollegen aus anderen Orten erfahren.

Einen ähnlichen Weg beschreitet auch die Bodelschwingh-Realschule, um die Skifreizeit-Teilnehmer mit Unterrichtsstoff zu beliefern. „Bei uns läuft das über iServe, damit sind alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen“, erläutert Andreas Pasche im Gespräch mit den WN. Allerdings werde das voraussichtlich erst am Dienstag anlaufen.

Der Ausfall von drei Kollegen sei für die Realschule nicht so ein großes Problem. „Da wir auslaufend gestellt sind, sind wir personell gut aufgestellt“, erklärt der Schulleiter. Was nicht ausschließe, dass es in einzelnen Fächern zu Engpässen kommen könnte. Termine für Klausuren sollen eventuell verschoben werden. Da sei die letzte Entscheidung noch nicht getroffen worden, ergänzt er.