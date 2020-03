Umgestellt wird am 29. September

Noch in diesem Jahr ist es soweit: in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg (ohne Leeden) wird die Gasversorgung nach Angaben der Stadtwerke Lengerich (SWL) von L- auf H-Gas umgestellt. Der Grund: Die Fördermengen in den Niederlanden und Deutschland gehen zurück und alle Geräte, die bisher L-Gas beziehen, müssen Stück für Stück auf H-Gas umgestellt werden, das in Norwegen, Russland und USA gefördert wird und nach Schätzungen noch etwa 250 Jahre ausreicht.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Gasqualitäten in ihrem Energiegehalt, der meist als sogenannter Brennwert angegeben wird. Das „L“ in der Bezeichnung steht dabei für „low“ (niedrig), das „H“ im energiereicheren H-Gas für „high“ (hoch). Da jedes gasbetriebenes Gerät auf den Brennwert des Gases eingestellt ist, muss eine Anpassung des Gasgerätes von L- auf H-Gas vorgenommen werden. Das ist laut Pressemitteilung die Voraussetzung für eine sichere und effiziente Nutzung.

H-Gas hat einen höheren Brennwert

Zuständig für die Umstellung ist laut Energiewirtschaftsgesetz der jeweilige Netzbetreiber. In Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg (ohne Leeden) sind das die Stadtwerke Lengerich. Im ersten Schritt erfolgte bis Ende 2018 die Erhebung sämtlicher im Umstellungsgebiet betriebener Gasgeräte. Dabei griffen die Techniker zur Zuordnung des Kundengerätes auf eine Datenbank von circa 20 000 Gasgeräten zurück, die stetig erweitert und aktualisiert wurde.

Im Anschluss folgte eine Auswertung der Daten, die Bestellung notwendiger Ersatzteile, die Ablauf- und Einsatzplanung sowie die Information an alle Kunden, deren Gerät nicht auf das H-Gas umgestellt werden kann. „Insgesamt können etwa 97 Prozent aller Geräte umgestellt werden“, freut sich Thomas Beutelspacher , Projektleiter und verantwortlich für die Erdgasumstellung bei der SWL, über die insgesamt gute Umstellungsquote. Seit März 2018 hatten die SWL nach eigenen Angaben die Geräte in Haushalten und Betrieben einzeln erfasst, katalogisiert, analysiert und katalogisiert.

Der Zeitpunkt der technischen Anpassung ist gerätetypabhängig. Unterschieden werden Geräte, die umgestellt werden müssen, bevor H-Gas fließt, Geräte, die sich selbstständig umstellen und solche, bei denen eine Anpassung nach der Umstellung auf H-Gas vorgenommen werden kann. Auch das wurde bei der Geräteerhebung erfasst und findet bei der Einsatzplanung Berücksichtigung.

In den nächsten Wochen beginnt der von der SWL beauftragte Dienstleister, die Energie Mess- und Servicedienste GmbH (ENERMESS), mit der Anpassung der Gasgeräte. In den meisten Fällen reichen der Austausch einer Düse und die anschließende Justierung des Brenners. Die Anpassung dauert in der Regel weniger als eine Stunde pro Gerät. Nach erfolgter Anpassung brauchen die Gaskunden nichts weiter zu unternehmen, schreiben die SWL. Die Gasgeräte laufen anschließend mit dem gleichen Wirkungsgrad und so sicher wie zuvor. Weitere Programmierungen oder Anpassungen sind nicht notwendig.

Anpassung der Geräte beginnt bald

Um die Qualität der vorgenommenen Anpassungen zu prüfen, erfolgt bei zehn Prozent aller angepassten Geräte eine Qualitätsprüfung durch ein weiteres externes Unternehmen, die LPR Energie GmbH.

Ein Projekt dieser Dimension ruft immer wieder Trickbetrüger hervor: Um diesen vorzubeugen, erhalten die Betreiber der Gasgeräte vor jedem Besuch ausschließlich auf dem Postweg eine schriftliche Terminankündigung, in der auch eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) mitgeteilt wird und neben dem Lichtbildausweis der Monteure als weitere Legitimation dient. Im Zweifel sollten sich die Kunden an das Erdgasbüro der SWL wenden.

Die Anpassung der Gasgeräte ist für die Kunden kostenlos, da die unmittelbaren Kosten vom Netzbetreiber übernommen werden und in einem weiteren Schritt auf alle Gaskunden in Deutschland umgelegt werden. Angepasst werden aber nur die Gasgeräte, die zum Zeitpunkt der Anpassung ohne Mängel sind. Die Betreiber der Gasgeräte, bei denen bei der Erhebung ein Mangel festgestellt wurde, sind von den Stadtwerken informiert und auf die notwendige Mängelbehebung inklusive Anzeige der Mängelbehebung hingewiesen worden. Erfolgt die Behebung nicht, erfolgt im schlimmsten Fall aus Sicherheitsgründen eine Sperrung des Gasanschlusses.

Am 29. September 2020 ist es soweit: Das Versorgungsnetz wird auf H-Gas umgestellt. Bis dahin werden etwa 50 Prozent aller Gasgeräte angepasst sein. Die anderen 50 Prozent müssen in den acht Wochen nach der Umstellung angepasst werden.

Die SWL weisen darauf hin, dass im Zeitraum der Umstellung – um den 29. September – eine gesonderte Ablesung des Gaszählers erfolgt. Die turnusmäßige Ablesung zum Jahreswechsel 2020/21 bleibt davon unberührt.

12 000 Geräte in 10 500 Haushalten ...

Man kann erahnen, welche Ausmaße dieses Projekt in Theorie wie auch in der Umsetzung annimmt, mit dem sich die SWL bereits viele Monate beschäftigt. Johannes Beckering, Geschäftsbereichsleiter Organisation- und Unternehmensentwicklung, ist zuversichtlich, dass alles gelingt: „Ein Projekt dieser Größenordnung ist für ein Stadtwerk unserer Größe schon eine Herausforderung. Hier sind wir auf das Verständnis und die Unterstützung unserer Kunden angewiesen. Wir sind gut vorbereitet und daher optimistisch, dass die Anpassung gut verläuft.“

Fragen beantworten die Stadtwerke unter 0 54 81/80 05-44 444, E-Mail erdgasumstellung@swl-unser-stadtwerk.de.