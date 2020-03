Der wegen der Verbreitung des Coronavirus gebildete Einsatzstab der Stadt Lengerich hat am Dienstagmorgen eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Stattfinden sollten in der Gempt-Halle bis Ende März mehrere Konzerte und die Vogelbörse. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervor.

Demnach schätzen die Gesundheitsbehörden die aktuelle Situation weiterhin als „ernst“ ein. Durch geeignete Maßnahmen wie Vermeidung von großen Veranstaltungen soll die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamt werden.

Keine Verdachtsfälle bei Teilnehmern der Skifreizeiten

Für die am vergangenen Wochenende aus Südtirol zurückgekehrten Schülergruppen des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule und deren Begleiter hat das Gesundheitsamt des Kreises eine 14-tägige Quarantäne verhängt ( WN berichteten). Diese gilt seit dem 8. März bis zum 22. März. Verdachtsfälle wurden in den Gruppen bislang nicht festgestellt, schreibt die Verwaltung.

Auf der Grundlage der aktuellen Situation hat der kommunale Einsatzstab der Stadt beschlossen, folgende öffentliche Veranstaltungen in der Gempt-Halle abzusagen:

13. März: Konzert „Kings of Floyd“;

15. März: Vogelbörse;

19. März: Chorkonzert „Guck mal“ mit MGV Antrup, MGV Höste und „6 Zylinder“;

28. März: Konzert 40 Jahre Akkordeonorchester „Tanzende Finger“;

29. März: Konzert „Come fly with me“ der Busy Bee Big Band der Musikschule.

Von den Veranstaltern abgesagt worden sind folgende Veranstaltungen: „Backto the 90‘s Party“ am 21. März in der Gempt-Halle (WN berichteten), der erste „Zukunftstag“ der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen am 21. März im Hannah-Arendt-Gymnasium sowie laut Mitteilung der Verwaltung das „Literarische Frühstück“ am 19. März im Bistro der Gempt-Halle.

Katholische Kirchengemeinde sagt „Zukunftstag“ ab

Darüber hinaus bittet die Stadt die Verantwortlichen von privaten Veranstaltungen zu prüfen, ob diese ggf. aufgrund der Corona Situation abgesagt beziehungsweise verschoben werden können.