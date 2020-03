In seinem Bemühen, die Amerikanische Faulbrut in den Griff zu bekommen, hat der Kreis Steinfurt einige Schutzmaßnahmen verschärft. Wie der Imkerverein Lengerich mitteilt, gehört dazu vor allem ein Verbot, Bienen innerhalb der Kreisgrenzen ohne eine Bescheinigung des Amtstierarztes zu bewegen.

Andreas Noll , Vorsitzender des Imkervereins, weist besonders darauf hin, dass das Bewegungsverbot auch für den Import von Bienen ins Kreisgebiet und auch für Imker gilt, die nicht im Verein organisiert und nicht vom Kreis angeschrieben und informiert worden sind. Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Infektion, die junge Bienenlarven befällt und zum Zusammenbrechen eines Bienenvolkes führt, wenn sie sich ungehindert ausbreiten kann.

Die Imker sind sich darüber im Klaren, dass es keinen 100-prozentigen Schutz vor der Amerikanische Faulbrut gibt. Aber es gibt Verfahren, durch die das Auftreten dieser Seuche weniger wahrscheinlich wird.

Dazu führt der Kreisimkerverein eine Fortbildung durch. In ihr wird Robert Laufer , Mitglied im Imkerverein Lengerich und Bienensachverständiger des Landesverbandes, die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zum Thema Faulbrut vorstellen, das unter Federführung der Uni Berlin durchgeführt wurde.

Der Vortrag Laufers wird praxisnahe Hinweise für Imker enthalten, von der Beobachtung des Bienen-Verhaltens über Wabenhygiene bis zum Umgang mit Waben, schreibt der Verein. Er wird vor dem Tausch von Waben zwischen verschiedenen Bienenständen und vor allem vor dem Verfüttern von Honig warnen, der, wenn er befallen ist, zwar für Menschen ungefährlich, aber für Bienen tödlich ist.

Schließlich wird sich die Fortbildung auch mit Sanierungsverfahren – offener und geschlossener Kunstschwarm oder Teilen und Behandeln – befassen. Mit einer Sanierung kann das auch für den Imker schmerzliche Abtöten ganzer Völker vermieden, Faulbrut erfolgreich bekämpft und das Bienenvolk erhalten werden.

Die Fortbildung des Kreisimkervereins zur Förderung imkerlichen Know Hows mit dem Vortrag Robert Laufers findet am Montag, 24. März, um 18.30 Uhr in der Gaststätte Bergeshöhe in Mettingen statt.