„Der Schuss ging nach hinten los“

Rolle rückwärts in Sachen Meisterbrief – für zwölf Gewerke ist sie zurück, die Meisterpflicht. Mit Frank Tischner , Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, hat Redakteur Tobias Vieth darüber gesprochen, warum sich sein Arbeitgeberverband überhaupt für die Meisterpflicht eingesetzt hat.

Die Meisterpflicht ist für zwölf Gewerke am 13. Februar zurückgekehrt. Was ändert sich dadurch?

Frank Tischner: Zwölf Berufe rutschen jetzt wieder in die sogenannte Anlage A. Das sind die zulassungspflichtigen Gewerke. Wir werden jetzt demnächst wieder 53 Meisterberufe haben. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, müssen Sie für dieses Gewerk einen Meisterbrief vorzeigen – den großen Befähigungsnachweis.

Unter der rot-grünen Bundesregierung, auch in Zeiten relativ großer Arbeitslosigkeit, sind Gewerke aus der Meisterpflicht herausgenommen worden. Was war seinerzeit der Grund?

Tischner: Der Grund war, dass man 2004 gesagt hatte: Wir wollen den Leuten den Zugang ermöglichen, sich einfacher und leichter selbstständig zu machen. Die teilweise Kehrtwende kam jetzt, im Jahr 2020, nicht überraschend. Man hat die ganzen Jahre über die Entwicklung evaluiert und erkannt: Dieser Schuss, der ist komplett nach hinten losgegangen. Ich nehme das Beispiel des Fliesenlegerhandwerks: Es gab eine Verfünffachung der Betriebe, es gab in Deutschland dann 75 000 Fliesenlegerbetriebe. In der Vielzahl waren das aber Ein-Mann-Betriebe. Gleichzeitig gingen die Ausbildungszahlen in den Keller, die Anzahl der Meisterprüfungen war stark rückläufig und die Schwarzarbeit verschärfte sich. Dann stiegen die Insolvenzquoten – man machte sich also sehr schnell selbstständig, und gab dann wieder auf. Das, was man sich also wünschte im Rahmen der europäischen Regulierung, ist definitiv nicht eingetreten. Es gab auch Beschwerden von Verbrauchern hinsichtlich der Qualität und der Gewährleistung. Und das Ganze hat auch mit der Gefahrengeneigtheit bestimmter Berufen zu tun.

Ist denn die Meisterprüfung an sich ein Qualitätsmerkmal?

Tischner: Ja. Wir sehen das ganz eindeutig so. Natürlich gibt es auch immer wieder einmal schwarze Schafe. Der Meisterbrief ist aber immer noch ein Qualitätsmerkmal. Qualität in Bezug auf das selbstständige Führen eines Betriebes, der Meister ist fachlich und betriebswirtschaftlich ausgebildet – und auch berufspädagogisch. Dem Meister wird die ganze Bandbreite, die er als Handwerker, Unternehmer und Ausbilder braucht, mitgegeben. Und der Verbraucher weiß: Da kommt einer, der hat jahrelang dafür gelernt. Bei den Fliesenlegern war es ja so: Sie konnten sich ja selbstständig machen, ohne dass Sie jemals eine Befähigung zeigen mussten.

Aber ich musste doch Geselle sein?

Tischner: In den zulassungsfreien Handwerken muss man keinerlei Qualifikationen nachweisen. Aber selbst wenn man die Gesellenprüfung abgelegt hat: Was kann man als Geselle? Handwerkliche Fertigkeiten sind dann gewiss vorhanden, aber wie steht es mit der Kalkulation und der selbstständigen Organisation von Projekten aus? Das ist jetzt vorbei. Jetzt müssen Sie selber Fliesenlegermeister sein oder Sie brauchen einen Betriebsleiter, der Meister ist. In Richtung des Verbrauchers ist der Meisterbrief ein Qualitätsmerkmal. Es gibt auch noch eine weitere Sichtweise: den Bildungsbereich. Die gesamte duale Berufsausbildung basiert auf Handwerksmeisterinnen und -meistern, sie besetzen auch die Prüfungsausschüsse. Mit einer gesamten Abschaffung der Meisterpflicht würden wir die gesamte duale Ausbildung aufs Spiel setzen.

Sie sprachen von einer gewissen Gefahrengeneigtheit von Berufen – betreffend ja sowohl den Arbeitenden selbst als auch später den Kunden. Nun braucht der Raumausstatter wieder einen Meisterbrief, der Uhrmacher aber nicht. Gefahrengeneigt sind beide Berufe nicht.

Tischner: Das stimmt. Aber es geht nicht nur um Gefahren, sondern auch um die Sicherung der Ausbildungsleistung und den Schutz von Kulturgütern. Das gilt zum Beispiel für den Orgelbauer. Wir wollen in fünf Jahren noch einmal schauen, wie wir das entsprechend anpassen wollen. Denn wir hatten vom Handwerk gefordert, noch mehr Berufe in die Meisterpflicht zu nehmen – auch den Uhrmacher. 2004 blieben das Maler- und das Friseurhandwerk in der Anlage A der Handwerksordnung nicht wegen der Gefahrgeneigtheit, sondern wegen ihrer Ausbildungsleistung. Das jetzt Beschlossene ist der Kompromiss.

Hat es kurz vor Schluss noch viele Neugründungen gegeben?

Tischner: Nein. Und auch die bestehenden Handwerksbetriebe ohne Meister müssen nicht schließen. Sie genießen Bestandsschutz. Es gibt auch weiterhin Ausnahmeregelungen bei Härtefällen – etwa, wenn der Meister verstirbt und ein Altgeselle den Betrieb übernimmt. Aber man muss sich jetzt wieder dem anderen Wettbewerb mit Meisterbetrieben stellen.

Zurück zum Fliesenleger: Woran erkenne ich denn als Kunde, ob der Fliesenlegermeister besser ist als zum Beispiel ein Geselle, von mir aus auch aus dem Reisegewerbe?

Tischner: (lacht) Das sehen sie nachher erst, wenn die Arbeit ausgeführt worden ist – in der Tat. Eine Garantie kann Ihnen niemand geben. Aber schauen Sie: Unsere Betriebe haben drei Ziele: Sie wollen und müssen Geld verdienen, aber mit Anstand. Zum Zweiten: Sie bezahlen ihre Leute vernünftig. Drittens: Sie kommen hier nicht weg, sondern wollen hier, in ihrer Kommune, in ihrer Gemeinde einen guten Namen haben. Das ist ihr Geschäftsmodell, und sie wären mit dem Klammerbeutel gepudert, sich diesen Namen zu ruinieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass im Rahmen der Mundpropaganda – die beste und manchmal auch schlimmste Form der Werbung – herumgeht, dass sie keine gute Arbeit machen. Von daher haben sie ein großes Eigeninteresse, hier einen guten Job zu machen. Kunden sollten daher nach Referenzen des Betriebes fragen, sich frühere Arbeiten ansehen. Es ist eben nicht so, dass jeder Fliesen legen kann: Es geht um Materialkunde, um Gesundheitsschutz, um Arbeitssicherheit – und natürlich auch die Erfahrung. Das lernen Sie nur mit den Jahren.

Hat der Wegfall der Pflicht seinerzeit denn den Wettbewerb beflügelt?

Tischner: Das, was man wollte, ist nicht eingetreten. Man wollte sich Richtung Europa öffnen und die Freizügigkeit haben. Ein Land wie Tschechien hat natürlich andere Lohnkosten als Deutschland. Aber hier in Deutschland gibt eine andere Wirtschaftsstruktur. Will man die hiesigen Löhne und Preise unterbieten, kommt es schnell bei den Kleinstbetrieben zur Selbstausbeutung. Als 2008 rechts und links die Finanzmärkte brannten, zeigten sich die deutschen Unternehmen sehr krisenfest, innovativ und anpassungsfähig. Von daher machen wir mit dem Meisterbrief alles richtig.

Für welche weiteren Gewerke hätten Sie gerne auch eine Meisterpflicht?

Tischner: Auf jeden Fall den Uhrmacher – und alles das, was mit möglichen Gefahren, Ausbildungsleistung und auch Kulturgut zu tun hat.