Die Tendenz ist positiv. Im Vergleich zum Jahr 2018 sind im vergangenen Jahr weniger Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das geht aus einer Übersicht des Statistischen Landesamtes IT NRW hervor. Insgesamt 25 198 Insolvenzanträge hat die Behörde im vergangenen Jahr registriert. Das sind sechs Prozent weniger als im Jahr davor.

Nicht nur im Bereich der Unternehmen, auch bei den Verbraucherinsolvenzen haben die Statistiker im Vergleich 2019 zu 2018 einen Rückgang der Fallzahlen ermittelt. Weitere 4050 Insolvenzanträge betrafen Nachlässe, Gesamtgut, natürliche Personen als Gesellschafter sowie ehemals selbstständig tätige Personen, teilt die Behörde mit.

Die rückläufige Tendenz findet sich auch in den Zahlen für Ladbergen und Lienen. In Lengerich und Tecklenburg sind dagegen im vergangenen Jahr mehr Insolvenzanträge gestellt worden als im Jahr zuvor. Eine Entwicklung, die auch in Mettingen und Recke beobachtet worden ist. In allen Kommunen liegt die Zahl der von Verbrauchern gestellten Anträge deutlich über der Zahl der von Firmen stellten Anträge.

Landesweit beantragten im vergangenen Jahr 5351 Unternehmen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. In 1426 Fällen wurde dieses Ansinnen mangels Masse abgewiesen, so die Statistiker. Betroffen waren zum Zeitpunkt der Antragstellung 36 363 Arbeitnehmer (2018: 23 381 Arbeitnehmer). Für IT NRW ein Beleg, dass im Jahresvergleich eine höherer Zahl größerer Unternehmen Insolvenz beantragt haben. Die voraussichtlichen Forderungen lagen mit 3,23 Milliarden Euro um 30 Millionen Euro über dem Wert des Jahres 2018.