Den Opfern ein Gesicht geben

Pastor Harald Klöpper und Karl Kassenbrock hatten den 75. Jahrestag der Bombardierung Hohnes am 13. März 1945 zum Anlass genommen, die Geschichte dieses Angriffs detailgenau zu recherchieren. Dabei haben sie viele bisher unbekannte Tatsachen ans Tageslicht befördert. Am Mittwochabend präsentierten die beiden Hobby-Historiker den fast 100 Besuchern in der Hohner Kirche ihre Ergebnisse. Auch viele ältere Menschen aus Hohne, die den Angriff miterlebt und überlebt hatten, waren erschienen. Pastor Klöpper unterbrach seinen Vortrag immer wieder, um diesen Zeitzeugen Gelegenheit zu geben, ihre Erlebnisse zu schildern und Fakten zu ergänzen.

„ Es geht heute Abend darum, Puzzleteile gemeinsam zusammenzutragen. " Pfarrer Harald Klöpper

„Es geht nicht darum, wer Recht hat heute Abend, es geht darum, Puzzleteile gemeinsam zusammenzutragen“, so der Pastor in seiner Begrüßung. Zunächst räumte er mit der Überlieferung auf, der Angriff sei um 12.15 Uhr erfolgt. Als Beleg dafür wird die Uhr der Hohner Kirche ins Feld geführt, deren Zeiger zu diesem Zeitpunkt stehen geblieben seien. „Auch heute noch geht die Uhr zuweilen vor“, schmunzelte der Pfarrer.

Tatsächlich begann der Angriff um 12.04 Uhr, als die ersten Bomben in der Nähe des alten Bahnhofs detonierten. In drei Wellen griffen die Bomber an. Neben einem Trümmerfeld waren 48 Tote zu beklagen, unter ihnen acht Zwangsarbeiter. 500 Menschen waren von der einen auf die andere Minute obdachlos.

„Ich wurde am 12. März im Krankenhaus in Lengerich geboren. Am nächsten Tag musste meine Mutter das Krankenhaus verlassen, um Platz zu machen für die vielen Schwerverletzten“, erinnerte sich eine Besucherin. Es sind diese Geschichten, die die Ereignisse vom 13. März 1945 lebendig werden lassen.

Akribisch zeichnete Harald Klöpper den Angriff nach. Angefangen von den eingesetzten Flugzeugen, deren Besatzungen und der Nationalität der Bomberpiloten. So waren es zum Teil Niederländer im Dienst der Royal Air Force, die die Bomben warfen, und niederländische Zwangsarbeiter, die von den Bomben getötet wurden.

Niederländische Piloten werfen Bomben auf niederländische Zwangsarbeiter

Den Opfern ein Gesicht geben, einen Namen, ein Grab, diese Aufgabe stand im Zen­trum der Aufarbeitung der Ereignisse. Besondere Erwähnung verdient die Geschichte der 5. SS-Eisenbahn-Baubrigade aus Osnabrück, die sechs Tage lang mit 100 bis 160 KZ-Häftlingen die Aufräumarbeiten am Lengericher Bahnhof durchführte.

Eindrücklich schilderte ein Zeitzeuge, wie die Männer mit bloßen Händen die nicht explodierten Granaten aus einem zerstörten Munitionszug entladen mussten. Die gefährliche Fracht wurde einfach am Bahndamm gestapelt, wo sie offenbar vier Wochen herumlag, bevor sie aus ungeklärten Gründen explodierte und weitere Opfer forderte.

Erschreckend auch die Vielzahl an Baracken, Häusern und Sälen im Stadtgebiet, in denen Zwangsarbeiter und Häftlinge untergebracht waren, um in der – auch in Lengerich vorhandenen – Rüstungsindustrie zu schuften. Es war nicht nur der Eisenbahntunnel als Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme, in dem für die Wehrmacht produziert wurde. Auch an anderen Stellen wurde der Rüstungsindustrie zugearbeitet. Ein Kapitel der Stadtgeschichte, das auf seine weitere Aufarbeitung wartet.