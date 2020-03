Die Lengericher FDP hat eine neue Vorsitzende. Beim Ortsparteitag wurde Kerstin Glindmeyer gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Jens Kröger an, der weiter die Fraktion im Stadtrat führen wird und zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsverbandes gewählt wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Als Schatzmeister wird weiterhin Bastian Möschter dem Vorstand angehören. Kassenprüfer und Beisitzer sind nun Hans Oppermann und Markus Wiegand. Delegierte für den Kreishauptausschuss sind Inge Stamsen-Vogel und Hans Oppermann sowie Dieter Niermann als Stellvertreter.

In seinem Rückblick hob der bisherige Vorsitzende Jens Kröger die sehr positive Entwicklung der Freien Demokraten in Lengerich hervor. Das habe sich sowohl beim Zuwachs an Mitgliedern als auch bei den gut besuchten Veranstaltungen des Ortsverbandes gezeigt.

In seinem Rechenschaftsbericht ging er auf kommunalpolitische Themen ein und berichtete von geplanten Anträgen der Ratsfraktion. Den Neujahrsempfang mit der Generalsekretärin der Bundes-FDP, Linda Teuteberg, wertete er als Erfolg.

Neben der Vorstandswahl war der Abend durch vielfältige Diskussionen geprägt. So wurde unter anderem die Planung für die anstehende Kommunalwahl fortgesetzt. Ziel der Liberalen ist es, das hervorragende Ergebnis der Bundestagswahl 2017 von 10,7 Prozent auch auf kommunaler Ebene zu erreichen. Lengerich lebe vom Engagement seiner Bürger. Mit einer starken FDP vor Ort könne freiheitliche Politik, die das bürgerschaftliche und kulturelle Engagement stärke, vorangebracht werden, heißt es im Bericht. Wer die FDP Lengerich unterstützen möchte: Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende (E-Mail kerstin.glindmeyer@fdp-kreis-steinfurt.de).