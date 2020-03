Offensive lädt zum Schnitt-Seminar in den Hortensia Garden ein

Lengerich -

Beim Rückschnitt von Hortensien kann man viele Fehler machen. Dem will der Verein Offensive entgegenwirken und bietet am 21. März ein entsprechendes Seminar im Hortensia Garden an. Gärtnermeister Hartmut Grünagel zeigt den Teilnehmenden, wie es richtig gemacht wird.