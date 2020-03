In einer Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der evangelischen Kirchengemeinde wurde beschlossen, dass sämtliche Veranstaltungen der Kirchengemeinde ausfallen, wenn sie keinen gottesdienstlichen Charakter haben. Das betrifft laut Pressemitteilung sowohl Konfirmandengruppen als auch Chorproben, Bibelkreise, Frauentreffen und andere.

Bei den Gottesdiensten werde besondere Sorgfalt gelegt auf die Verminderung der Ansteckungsgefahr. Höchstgrenzen an Teilnehmern wurden festgelegt wie auch maximal mögliche Abstandsgrößen bei den Sitzplätzen. Abendmahlsfeiern sind bis zum 29. April gestrichen. Die Konfirmationen werden nach Angaben der Kirchengemeinde stattfinden, die Feier von Samstag, 2. Mai, wird in die größere Stadtkirche verlegt.

Trauerfeiern finden in Hohne nur noch in der Kirche statt. In der Kapelle auf dem Stadtfriedhof wurde die Anzahl der Sitzplätze um die Hälfte verringert, so dass im Augenblick Trauerfeiern in Lengerich nur noch mit maximal 70 Personen gehalten werden können. Weitere Informationen (auch über Johanneskirche und Bodelschwingh-Kirche) auf der Internetseite (www.lengerich.ekvw.de).