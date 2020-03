„Der erste Schreck war riesig“

Der Schreck ist groß, als Thomas Dikomey den Anruf seiner Frau Christina erhält: „Aphrodite“ ist von einem Auto überfahren worden. Während seine Frau an der Unfallstelle auf der Ibbenbürener Straße sich um den Hund kümmert, organisiert ihr Mann von seiner Arbeitsstelle in Bremen aus schon das weitere Vorgehen. Der Vierbeiner wird in die Tierklinik in Greven gebracht.

Das alles geschieht am 29. Februar. Zwei Wochen später steht „Aphrodite“ schon wieder auf ihren Beinen. Für Thomas Dikomey ist das wie ein „zweites Mal Geburtstag“ mit Blick auf die Verletzungen, die der Setter-Mischling erlitten hat: Zwei gebrochene Läufe, eine Einblutung in die Lunge, Prellungen, Blutergüsse und Zerrungen listet er die Diagnose auf. „Zum Glück waren keine Gelenke betroffen.“

Brüche, innere Blutungen, Prellungen und Zerrungen

Einen Tag nach dem Unfall wird „Aphrodite“ operiert, zwei Edelstahlplatten werden in die Läufe eingeschraubt. Am anderen Morgen soll die Hündin aufstehen und erste Schritte laufen. „Sie hat nur geheult und das Aufstehen verweigert“, erinnert sich ihr Herrchen. Bei einer weiteren Untersuchung wird eine sogenannte Grünholzfraktur des rechten Vorderlaufs diagnostiziert. „Nachmittags ist ‚Aphrodite‘ nochmals operiert und eine dritte Edelstahlplatte eingesetzt worden“, berichtet der Lengericher.

„ Als Aphrodite nach der Operation aufstehen sollte, hat sie nur geheult. Als Aphrodite nach der Operation aufstehen sollte, hat sie nur geheult. “ Thomas Dikomey

Das war am Montag. Mittwochabends holen Thomas und Christina Dikomey ihren Hund nach Hause. „Hunger, Durst, Temperatur, Liebe, Schlaf, Verdauung – alles war super und sie erholte sich zusehends in den folgenden Tagen“, erinnert sich Thomas Dikomey. Freitags erlebt „Aphrodite“ ihre erste Physiotherapie.

Der nächste Schock kommt am Sonntagabend. Die Hündin liegt auf dem Rücken, streckt alle Viere in die Luft „und mir fällt auf, dass der operierte Hinterlauf schief ist“, erzählt das Herrchen. Eine Röntgenaufnahme am nächsten Morgen bringt Gewissheit: die drei Millimeter starke Stahlplatte ist verbogen. Nachmittags kommt „Aphrodite“ nochmals unters Messer, zwei im Winkel verschraubte Stahlplatten ersetzen die verbogene Stange.

Zwei im Winkel verschraubte Stahlplatten ersetzen die verbogene Edelstahlstange

„Ich muss sie einbremsen, sonst würde sie schon wieder rumlaufen“, schwingt viel Erleichterung in der Stimme von Thomas Dikomey mit. „Aphrodite“ ist augenscheinlich auf dem Weg der Besserung. Unter der Woche allerdings nicht zuhause, sondern mit Herrchen in dessen Büro in Bremen.

„Ich habe sie mitgenommen, weil es dort ruhiger ist“, nennt er den Grund für diesen Schritt. Extra für die Mischlingshündin ist ein Kinderlaufstall mit Dach gekauft worden – damit sie nicht herumtobt. Geschlafen wird in einer Transportbox. „Das ist eine Entlastung für alle“, verweist Thomas Dikomey darauf, dass seine Frau mit dem Gasthof Prigge – Akademie Talaue – einen anstrengenden Arbeitstag hat. „Ronja“, der neun Jahre alte zweite Hund der Familie, vermisst ihre Gefährtin. „Als ‚Aphrodite‘ ins Haus kam, hat ‚Ronja‘ sie quasi adoptiert, immer wieder geleckt, gegen andere abgeschirmt, obwohl sie nie Welpen hatte“, beschreibt Thomas Dikomey das reibungslose Miteinander der Vierbeiner.

„ Als Aphrodite ins Haus kam, hat unsere neunjährige Hündin Ronja sie quasi adoptiert. Als Aphrodite ins Haus kam, hat unsere neunjährige Hündin Ronja sie quasi adoptiert. “ Thomas Dikomey

Was ihn total überrascht hat ist die Hilfsbereitschaft anderer Hundefreunde. Die Unfallgeschichte hatte er auf seinem Facebook-Account eingestellt. „Zwei fremde Gruppen haben sich gemeldet. Die eine hat ein Spendenkonto eingerichtet, die andere will durch eine Verkaufsaktion Geld einsammeln, dass für ‚Aphrodites‘ Behandlung gedacht ist“, erzählt er.

Billig ist die ganze Geschichte nicht für das Ehepaar. Rund 6000 Euro, so schätzt Thomas Dikomey, habe die Behandlung bislang gekostet. „Am Ende werden es wohl 8000 bis 9000 Euro sein.“ Dann soll „Aphrodite“ die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde ablegen. „Ich werde sie nur für die Reh-Jagd mitnehmen“, erläutert Thomas Dikomey. Das, was der passionierte Jäger erlegt, wandert in die Küche der Talaue, um in Gaumenfreuden verwandelt zu werden.