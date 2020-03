Rheine/Lengerich -

Von Wolfgang Attermeyer

Einen Beschluss für die Umbaupläne der Forensik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Rheine gibt es noch nicht. Nur einen „Ratsbeschluss für Verhandlungen“, das wurde bei einem Informationsabend deutlich betont. Geplant ist vom LWL der Neubau einer forensischen Klinik in Hörstel-Dreierwalde, in Rheine soll das Gebäude in eine Einrichtung für suchtkranke Straftäter umgebaut werden.