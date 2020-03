Abi-Vorbereitung läuft digital

Lengerich -

Unterrichtet wird am Hannah-Arendt-Gymnasium – wie an allen Schulen im Land – seit Montag nicht mehr. Ab Mittwoch gibt es dennoch Aufgaben, die zu erledigen sind. Das HAG nutzt dafür eine digitale Plattform. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 gibt es vornehmlich Aufgaben, bei denen gelernte Grundlagen wiederholt werden. In der Oberstufe werden die Aufgaben wieder eingesammelt und besprochen.