Hortensien erfreuen sich großer Beliebtheit, gerade in Lengerich. Davon zeugt der Hortensia Garden am Südhang des Teutoburger Waldes an der LWL-Kapelle. Auf Initiative des Vereins Offensive ist das Areal entstanden, das im Juli 2018 offiziell eingeweiht worden ist. Über 1500 Pflanzen stehen dort.