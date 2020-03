Für Markus Ahrens ist es ein großer Schritt in Richtung zurück in die Heimat. Der 49-Jährige, neuer Co-Chefarzt der Chirurgie an der Helios-Klinik, ist gebürtiger Bramscher und wird in absehbarer Zeit die Nachfolge von Dr. Matthias Wankmüller antreten. Was aber nicht der Grund für seinen Wechsel von der Universitätsklinik Kiel an den Südhang des Teutoburger Waldes ist.