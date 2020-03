Wochenmarkt in besonderen Zeiten

Lengerich -

Von Erhard Kurlemann

Eine kleine Umfrage unter den Beschickern auf dem Markt in Lengerich zeigt, dass die Menschen die aktuell geltenden Regeln akzeptiert haben. Und dass es Kunden gibt, die sich sogar bedanken, dass es in diesen Tagen noch so Angebote gibt, wie einen Wochenmarkt.