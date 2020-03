Auch in Lengerich wird es eine Plattform für einen Liefer- und Abholservice geben. Die Werbegemeinschaft, das Citymanagement und die Stadtverwaltung haben laut Pressemitteilung gemeinsam mit der Firma Nöske Marketing & Kommunikation eine Internetseite entwickelt, auf der örtliche Händler und Dienstleister ihren Service anbieten. Die Aktion läuft unter dem Titel „Lengerich liefert“.

Die Corona-Krise trifft lokale Einzelhändler gleich in mehrfacher Hinsicht: Während viele schon vor dem Ausbruch der Pandemie unter der Online-Konkurrenz zu leiden hatten, musste die Mehrzahl jetzt ihre Geschäfte schließen und das Feld den großen Webshops komplett überlassen. Viele Händler befürchten nach Angaben der Initiatoren zudem, dass Kunden auch nach dem Ende der Krise nicht zurückkehren, weil sie sich an den Einkauf über das Internet gewöhnt haben.

Bereits im vergangenen Jahr startete die Werbegemeinschaft zusammen mit Nöske Marketing & Kommunikation die Entwicklung einer gemeinsamen Online-Plattform für den Lengericher Einzelhandel, für Dienstleister und das Handwerk. Das Ziel: die Präsentation einer attraktiven und starken Gemeinschaft ortsansässiger Unternehmen. Dass das Portal jetzt früher als geplant, mit noch nicht allen geplanten Features und unter veränderten Vorzeichen an den Start geht, ist der aktuellen Situation geschuldet: Viele Unternehmen dürfen zwar ihren regulären Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten, sind aber in der Lage, zu verkaufen. Sie liefern per Telefon oder E-Mail bestellte Ware direkt an die Kunden aus oder legen sie zur Abholung bereit.

Diese Unternehmen können jetzt ihren Lieferservice und veränderte Öffnungszeiten, aber auch spezielle Angebote unter www.lengerich-liefert.de präsentieren. Eingeladen sind auch Unternehmen, die nicht von Schließungen betroffen sind und ihren Kunden auf diesem Weg eine Botschaft zukommen lassen wollen.

In Kürze soll das Portal um einen Login-Bereich erweitert, der es ermöglicht, den eigenen Eintrag selbst zu verwalten, zu ändern und mit Fotos oder Videos zu ergänzen.

Zudem wurde die Plattform um eine Rubrik „Spontanhelfer“ ergänzt. Dort finden Helfer die Kontaktdaten.