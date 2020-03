Viele sind ziemlich fleißig

Es sind keine Ferien, aber Schulpflicht gibt es derzeit auch keine – Schüler und Lehrer stehen im ganzen Land vor einer außergewöhnlichen Situation. Wie wird in Corona-Zeiten Lehrstoff an Kinder und Jugendliche vermittelt? Gegenüber den WN erzählen Christine Carl (Grundschule Stadt), Ulrich Gerling-Goedert (Hannah-Arendt-Gymnasium) und Dr. Werner Peters (Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg), wie es bei ihnen funktioniert.

Wesentlich ist bei der Betrachtung ein Unterschied, den es zwischen Erst- bis Viertklässlern und den Schülern, die die weiterführenden Schulen besuchen, gibt: Christine Carl erklärt, dass alle Mädchen und Jungen von ihren Lehrern kleine Aufgaben-Pakete bekommen hätten. Die seien jeweils daheim bei den Familien abgeliefert worden. Das heißt: Im Primarbereich läuft alles noch auf dem analogen Weg.

Grundsätzlich sei es den Kindern möglich, aus diesem Paket jeden Tag etwas abzuarbeiten, so Carl. Ob das passiert, bleibt indes jedem selbst überlassen beziehungsweise es liegt an den Eltern, darauf ein Auge zu haben. Rücksprache können die mit den jeweiligen Lehrern per E-Mail halten. Bei ihr selbst, so die kommissarische Schulleiterin, seien bislang lediglich zwei Anrufe von Eltern eingegangen. Grundsätzlich stellt sie zu der Corona-bedingten Herausforderung fest: „Damit müssen wir nun einmal umgehen und das Beste daraus machen.“

Hörbar „positiv überrascht“ ist Dr. Werner Peters von dem, was bislang viele Schüler der Gesamtschule abliefern. Dort wird mit IServ als Kommunikationsplattform gearbeitet. Dafür brauche es keinen PC, kein Tablet und auch keine E-Mail-Adresse, sagt der Schulleiter. „Ein Handy reicht, und das haben alle.“ Das Verfahren, wie die Schüler an ihre Aufgaben kommen, sei einfach und auch erklärt worden. Zur Not gebe es auf der Internetseite der Schule noch Erläuterungen.

Peters kann zwar keine genauen Zahlen liefern, in welchem Umfang die Gesamtschüler das Angebot wahrnehmen, auf diesem Weg zu lernen. Und er sagt auch, dass der ein oder andere die momentane Phase sicher als „Ferien“ begreife. Doch die große Menge an Antworten, die an die jeweils zuständigen Lehrer gehen, und die Qualität der Ergebnisse lasse darauf schließen, dass sich viele „wirklich dahinter klemmen“.

Wie lange es aus pädagogischer Sicht tragbar ist, diesen „Notbetrieb“ fortzusetzen? Peters verweist bei dieser Frage auf die nahenden Osterferien. Die Zeit bis dahin sei auf jeden Fall noch gut zu überbrücken. Und selbst wenn es ab dem 20. April noch weitere zwei, drei Wochen keinen regulären Unterricht gebe, glaubt der Pädagoge, sei das zu schaffen. Bedenklich wird es aus seiner Sicht, wenn der gesamte Rest des Schuljahres der Corona-Krise zum Opfer fiele. Denn dann gerate man mit den Lehrplänen zu weit ins Hintertreffen.

Wichtige Nachrichten gab es am Freitag für Ulrich Gerling-Goedert: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gab bekannt, dass die Abiturprüfungen zwischen dem 12. und 25. Mai stattfinden sollen. Insoweit dürfte die Bereitschaft, sich ins „Pauken“ reinzuknien bei den ältesten HAG-Schülern vermutlich am größten sein.

Eine Art festen Ersatz-Stundenplan gebe es indes für alle Gymnasiasten, berichtet Gerling-Goedert. Montags, mittwochs und freitags gehe es um Deutsch, Mathe, Englisch und andere Fremdsprachen, dienstags und donnerstags um Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Pro Fach würden auf digitalem Weg Aufgaben gestellt, die jeweils etwa eine „halbe Stunden hochkonzentriertes Arbeiten“ verlangten. Gebe es dabei Probleme und könnten auch Eltern und Geschwister nicht helfen, seien Rückfragen an die Fachlehrer per E-Mail möglich.

Inwieweit alle HAGler daheim die technischen Voraussetzungen haben, um das Lernangebot wahrzunehmen, und dafür auch die nötige Motivation mitbringen, vermag der kommissarische Schulleiter nicht zu sagen. Ähnlich wie Peters geht er anhand der Rückmeldungen davon aus, dass viele Schüler ziemlich fleißig sind. Zudem stellt er fest, dass, je älter die Schüler sind, sie in Sachen Handy und Computer über alles Erforderliche verfügen. „Ansonsten können sie sich untereinander auch einmal aushelfen.“

Besonders schwierig sei die Situation sicher bei den sogenannten DaZ-Schülern. DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache. Es geht also um jene ausländischen Kinder und Jugendlichen, die erst seit relativ kurzer Zeit in Deutschland sind. Die brauchen an sich eine besonders intensive Betreuung und Unterstützung, die derzeit nicht erbracht werden kann. Eine Problematik, so Gerling-Goedert, „um die wir wissen.“

Da ist es für ihn schon erfreulicher von seinem Erlebnis vor dem Gespräch mit den WN zu berichten. Da verfolgte er als „Gast“ Spanisch-Unterricht, der per Videokonferenz erteilt wurde. „Das war wirklich gut.“