Bei Bischof + Klein läuft die Herstellung von Folien und flexiblen Verpackungen bislang reibungslos weiter. Das teilt der Vorstandsvorsitzende Dr. Tobias Lührig mit. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge als systemrelevant eingestuft worden, weil es mit seinen Produkten für die Versorgung der Bevölkerung, beispielsweise mit Lebensmitteln und Medikamenten unverzichtbar ist.

„Unser oberstes Ziel ist der Schutz der Mitarbeiter und eine möglichst uneingeschränkte Produktion“, erklärt der Vorstandsvorsitzende weiter. Schon früh habe Bischof + Klein wegen der Corona-Krise einen Maßnahmenplan entwickelt und schrittweise umgesetzt. Lührig: „Stand heute zeigen die eingeführten Regelungen Erfolg.“

Durch Arbeiten im Home-Office reduziere das Unternehmen die potenzielle Ansteckungsgefahr. Mitarbeiter kritischer Teams arbeiten demnach in Schichten, um Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Besprechungen finden per Telefon oder Web-Konferenz statt. „Um Gruppen von Arbeitnehmern und Schichten voneinander zu trennen, haben wir eine Verschiebung der Pausenzeiten, die Nutzung zusätzlicher Pausenräume und allgemein flexiblere Schichtzeiten veranlasst.“ Engere Kontakte zwischen Mitarbeitern werden laut Pressemitteilung täglich in einem Kontaktformular dokumentiert. Abgesehen von Lkw-Fahrern und einigen wenigen Ausnahmen dürfen keine externen Besucher das Werk betreten.

Die weitreichenden Schutzmaßnahmen der Staaten in Europa haben die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen sich daraus für die Verpackungsindustrie ergeben. Dr. Lührig: „Sowohl italienische Behörden als auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und weitere EU-Staaten haben bestätigt, dass die Verpackungsindustrie ein wichtiger Bestandteil der Versorgungskette ist. Somit darf diese in der Regel weiter produzieren.“