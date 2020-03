Sportlich durch die Corona-Krise

Anspannung und Konzentration sind im Gesicht von Julia Mitschke deutlich zu sehen. Acht Übungen, bei denen es vor allem um die Stärkung der Beinmuskulatur geht, wird sie wenige Augenblicke später eine nach der anderen vorführen. Die Trainerin des TV Lengerich wird dabei von Christian Mathews gefilmt. Das Duo ist Teil eines besonderen Projektes.

Der größte Sportverein der Stadt will Mitte der Woche mit den ersten Videos auf Youtube an den Start gehen. Sukzessive sollen in den Tagen danach weitere folgen. Wenn aufgrund der Corona-Krise schon niemand ins Sport- und Gesundheitszentrum am Hollenbergs Weg kommen kann, dann sollen die Mitglieder und jeder andere, der Lust hat, zumindest die Möglichkeit bekommen, sich daheim fit zu halten. Das ist die Idee, die hinter den Dreharbeiten steckt.

Christian Mathews erzählt, dass mit der Schließung des Sportzentrums vor über zwei Wochen sofort der Vorschlag Fitness-Videos im Raum stand. „Es ging dann vor allem um die Frage, wie wir es umsetzen können.“ Die Vorbereitung nahm ein paar Tage in Anspruch, da das Vorhaben für alle Beteiligten Neuland war und das benötigte technische Equipment komplettiert werden musste.

Am vergangenen Mittwoch stand der erste Drehtag an. Am Freitag folgte der zweite – mit Julia Mitschke und Christian Mathews sowie Maike Hüttemann als zweite Trainerin und Kevin Meyer (Technik). Mathews, als Presse- und Schriftwart Vorstandsmitglied des Vereins, erklärt, dass aufgrund der Corona-bedingten Ausnahmesituation nur so viele Personen wie absolut nötig zusammengekommen seien.

Die Videos sollen eine maximale Länge von 15 bis 20 Minuten haben, manche seien aber auch wesentlich kürzer, erklären die TVL-Macher. Die thematische Spanne reicht von Klassikern wie Pilates, Yoga sowie Bauch- und Beinübungen bis zum Rehatraining für Rücken und Halswirbelsäule, Hockergymnastik für Senioren und sportliche Tipps für all jene, die im Homeoffice arbeiten. Bei manchen Filmen erklären die Trainer beim Vorführen der Übungen direkt alles Nötige, bei anderen – wie etwa dem Beinmuskulatur-Programm mit Julia Mitschke – wird im Nachhinein der Text eingesprochen.

Maike Hüttemann ist eine erfahrene Trainerin. Seit 2012 ist sie beim TV Lengerich. Doch vor dem Dreh der Fitness-Videos hat sie durchaus Respekt. „Ich brauche eigentlich meine Gruppe“, gibt sie unumwunden zu, dass die sportliche Tätigkeit vor laufender Kamera eine „Riesenumstellung“ sei. Hinzu komme der professionelle Anspruch: „Es soll ja auch gut werden“, betont Maike Hüttemann.

Der Verein will die Youtube-Auftritte auch fürs Marketing nutzen. Der Drehort ist mit TVL-Werbung ausstaffiert, die Trainerinnen sind im passenden Outfit gekleidet. Ist die Resonanz groß, kündigen die Verantwortlichen an, „gehen wir weiter in Produktion, Ideen sind noch genug da“.

Julia Mitschke hat ihre acht Übungen vor der Kamera absolviert. Jede dauert 20 Sekunden, unterbrochen von kurzen Pausen. Trainierten empfiehlt sie, nachein-ander acht Durchgänge zu machen, wer weniger fit ist, sollte sich nicht ganz so viele zumuten. Mit ihrem Auftritt ist sie zufrieden, eine Kleinigkeit habe zwar nicht gepasst, aber das sei durch den Text aufzufangen, der noch gesprochen wird.

Wer sich die TVL-Videos anschauen und die Fitness-Angebote nutzen möchte, kann dazu nach Angaben des Vereins ab Mitte der Woche entweder direkt auf Youtube gehen und dort TV Lengerich bei der Suche eingeben oder aber einen Link auf der Internetseite des Vereins nutzen.