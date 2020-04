Kunden bekommen trotz Corona Besuch

Für den Kunden der Stadtwerke Lengerich kam der Besuch offenbar ziemlich überraschend. Es stand jemand vor der Tür, der im Auftrag des kommunalen Energieversorgers unterwegs war. Der Grund: die bevorstehende Umstellung von L- auf H-Gas. Einen Fremden in Corona-Zeiten in die eigenen vier Wände lassen, das wollte der Mann gleichwohl nicht. Bleibt er bei diesem Verhalten, könnte das für ihn gravierende Folgen haben. Denn die Stadtwerke ziehen das Projekt, bei dem sie „nur“ Teil eines großen Ganzen sind, trotz der Pandemie durch – weil ihnen keine andere Wahl bleibe, wie Johannes Beckering, Geschäftsbereichsleiter Organisationsentwicklung, betont

Zwar hätten benachbarte Netzbetreiber Maßnahmen im Zusammenhang mit der L/H-Gas-Umstellung vorläufig ausgesetzt, um Kundenkontakte zu vermeiden. Doch die Stadtwerke seien aktuell durch die zuständigen Stellen aufgefordert, die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen weiter durchzuführen. Nur so sei die Versorgung im Umstellungsgebiet Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg (ohne Leeden) über den Stichtag 29. September hinaus zu gewährleisten.

Insofern sei die Auskunft, die der besagte Kunde bei einem Anruf bei den SWL bekommen habe, auch richtig: „Wenn es uns nicht gelingt, die Gas-Geräte auf den Betrieb mit H-Gas anzupassen, bleiben aus Sicherheitsgründen nur zwei Optionen übrig: Entweder die Stilllegung des Gasgerätes oder die Trennung der Gasversorgung“, erklärt Beckering die Situation.

„Auch wenn wir verstehen, dass die Bürger eine Aussetzung der Maßnahmen auch in unserem Umstellungsgebiet erwarten und wir die Aussetzung auch zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Mitarbeiter beziehungsweise den Mitarbeitern der von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen begrüßen würden, so müssen wir uns an den gesetzlichen und den SWL vorgegebenen Zeitplan halten“, wirbt Geschäftsführer Martin Schnitzler, in dessen Verantwortungsbereich die L/H-Gas-Umstellung fällt, um Verständnis. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen noch einmal in der vergangenen Woche bezüglich einer Verschiebung des Umstellungstermins beim zuständigen Fernleitungsnetzbetreiber (Westnetz) nachgefragt. Diese Anfrage sei negativ beschieden worden. Der Zeitplan sieht vor, bis zum 29. September die Anpassung von etwa 50 Prozent (circa 6000 Gasgeräte) aller erfassten und anpassungsfähigen Gasgeräte vorzunehmen und innerhalb von rund acht Wochen nach dem Umstellungstermin die verbleibenden 50 Prozent anzupassen.

„So lange es für uns bei dem Umstellungstermin am 29. September bleibt, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Anpassung gemeinsam mit unseren Dienstleistern voranzutreiben und vorzunehmen“, beschreibt Projektleiter Thomas Beutelspacher die Herausforderungen, mit denen sich die Stadtwerke aktuell konfrontiert sehen. Mit dem Dienstleister Enermess, der die Anpassungen der Geräte bei den Kunden vornimmt, habe man besondere Hygienemaßnahmen (unter anderem Handdesinfektion nach jedem Kundentermin, Oberflächenreinigung der Geräte, das Tragen eines Mundschutzes sowie die Wahrung des Sicherheitsabstandes) der Mitarbeiter und der Kunden vereinbart.

Die Stadtwerke Lengerich kündigen an, weiterhin „im regelmäßigen und intensiven Austausch“ mit den verantwortlichen Stellen zu bleiben und die Kunden zu informieren, sofern sich am Zeitplan doch noch etwas ändern sollte.