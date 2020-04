Von einer Spur der Verwüstung zu sprechen, wäre vielleicht etwas übertrieben, aber zu übersehen war das Werk von Vandalen am Sonntagmorgen nicht. An mehreren Stellen in der Stadt hatten sie, offenbar in der Nacht zuvor, gewütet und Schäden angerichtet: an der Laube am Parkplatz hinter der Feuerwehr, an der AWO-Kita sowie an einem Privathaus nördlich der Kita.

„Gerade in Zeiten von Corona muss das überhaupt nicht sein, Sachen zu zerstören, an denen andere Menschen ihre Freude haben“, sagte Bürgermeister Wilhelm Möhrke gestern im WN-Gespräch. Er hatte die Schäden am Sonntagmorgen bei einem Spaziergang selbst in Augenschein genommen.

In der Hütte wurde das Mobiliar zerstört und die mobilen Toiletten umgeworfen, an der Kita eine Figur demoliert und Sitzmobiliar aus dem Außenbereich herausgeholt. Am besagten Wohnhaus zerdepperten die Täter liebevoll arrangierte Osterdekorationen, zerbrachen dabei Kübel und rissen Pflanzen heraus. Außerdem hatten sie es auf eine Straßenlaterne abgesehen und das Glas zerstört.

Wie Möhrke berichtet, hat die Stadt inzwischen Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.